Teadlased on põnevil NASA OSIRIS-RExi missiooni uutest avastustest

Planeediteadlane Phil Bland Curtini ülikoolist on põnevil, et saab osaleda NASA uskumatul OSIRIS-RExi missioonil, mille eesmärk on koguda ja uurida proove Maa-lähedasest asteroidist nimega Bennu. Bland on oma karjääri pühendanud meteoriitide uurimisele, et saada väärtuslikku teavet universumi ajaloost ja meie päikesesüsteemi kujunemisest. See võimalus uurida Maa atmosfäärist vaba puutumatut materjali on tema jaoks üks kord elus kogemus.

Kosmoselaev OSIRIS-REx kogus Bennust edukalt 250-grammise kivimi- ja tolmuproovi pärast seda, kui oli veetnud kaks aastat selle maastiku uurimist. Põlises seisukorras olev proov vabastati kosmoselaeva kapslist ja maandus Utah' kõrbes. Uurimisel tegid teadlased ootamatu avastuse: lisaproov kanistri kaanel. See lisaproov sisaldab hüdraatunud savi mineraale ja märkimisväärset kogust süsinikku, mis annab potentsiaalse ülevaate Maa vee päritolust ja elu võimalikkusest.

Phil Bland on missiooniga seotud Austraalia konsortsiumi liige ning on edenemist ja analüüsi tähelepanelikult jälginud. Ta osales NASA Johnsoni kosmosekeskuse otseülekandes, jälgides, kuidas teadlased väikese koguse kogutud materjali hoolikalt käsitlesid. Pärast proovide hoolikat ekstraheerimist, kaalumist ja kataloogimist valib Bland isiklikult välja kivimid oma laboris edasiseks analüüsiks.

Täiustatud mikroskoopiatehnikaid kasutades loob Bland kõrge eraldusvõimega kaardid materjali keemia ja mineraloogia kohta. See analüüs on oluline proovi koostise ja isotoopkoostise määramisel. Kui Bland on analüüsi lõpetanud, saadetakse proovid Queenslandi ülikooli professor Trevor Irelandile geokronoloogia ja hapniku isotoopide analüüsi tegemiseks. See aitab määrata Bennu vanust ja keemilist koostist, pakkudes olulisi teadmisi Bennu ja Maalt leitud meteoriitide suhetest.

OSIRIS-RExi missioon on äratanud selliste teadlaste nagu Bland ja Iirimaa põnevust ja uudishimu. Nad ootavad põnevusega oma analüüsi tulemusi, mis aitavad oluliselt kaasa meie arusaamale universumi päritolust ja meie oma planeedi kujunemisest.

Allikad: NASA OSIRIS-RExi missiooni veebisait, NASA administraator Bill Nelson