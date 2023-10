Süvamere üllatav elu ilmus uutes kaadrites

Hiljuti avaldatud kaadrid, mis on jäädvustatud süvamere salapärases "hämaruse tsoonis", on paljastanud elust kubiseva maailma. See ülesvõte tehti Hawaii saarte lähedal asuva Geologist Seamountsi ümbruses, kasutades süvamere uurimissõidukit nimega Mesobot. Hämaratsoon viitab ookeani aladele, kuhu päikesevalgus ei pääse, alustades umbes 100 meetri (330 jala) sügavusest.

Kaadril on hulgaliselt põnevaid organisme, sealhulgas pikki olendite ahelaid, kombitsaid eluvorme ja isegi kaitsevärvi tindipilve kiirgavat kalmaari. Need organismid moodustavad suurima loomade rände Maal, kuna nad rändavad iga päev pinnaveest pimedasse sügavusse, et end päevavalgustundidel peita. Sellel rändel on ookeanide globaalse kliima reguleerimisel ülioluline roll, kuna see transpordib süsinikku pinnavetest sügavasse ookeani, kus seda saab pikka aega siduda.

Erinevalt teistest süvamere uurimissõidukitest on Mesobot loodud nii, et sellel oleks minimaalne mõju süvaookeani elustikule. Selle õhuke disain ja aeglaselt liikuvad propellerid ei lase sellel metsloomi eemale peletada. See on süvamere ökosüsteemide habrast olemust arvestades oluline.

Süvameri on suures osas veel uurimata, vaid umbes 25 protsenti merepõhjast on piisavalt kaardistatud. Süvaookeani missioonid on nendel kaardistamata aladel eksisteeriva mitmekesise ja sageli mõistatusliku elu avastamiseks ja mõistmiseks üliolulised. Lisaks võivad need missioonid paljastada võimalikke rakendusi süvamere eluks, näiteks uudsete ravimite väljatöötamist. Uuringud on näidanud, et mereselgrootud toodavad rohkem erinevaid antibiootikume, vähi- ja põletikuvastaseid aineid kui mis tahes rühm maismaaorganisme.

Süvamere ja selle elanike mõistmisel on kaugeleulatuvad tagajärjed, eriti kuna tööstuslikud tegevused, nagu süvamere kaevandamine, muutuvad üha levinumaks. Seda varjatud maailma valgustades loodavad teadlased säilitada ja kaitsta neid õrnaid ökosüsteeme ning kasutada ära nende potentsiaalseid eeliseid.

Allikad:

– Riiklik ookeani- ja atmosfääriamet

– Woods Hole'i ​​okeanograafiaasutus