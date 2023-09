Kasside armastus tuunikala vastu: nende maitse-eelistuste taga oleva teaduse uurimine

Kasside sugulus tuunikala vastu on kassiomanike seas alati tuntud fakt. Teadlased on aga nüüd avastanud selle kiindumuse teadusliku põhjuse. Hiljuti ajakirjas Chemical Sense avaldatud uuring näitas, et kassidel, nagu inimestel, on umami - üks viiest peamisest maitsest - maitseretseptorid. Umami annab toidule soolase või lihama maitse, mistõttu on arusaadav, miks kassid kui kohustuslikud lihasööjad selle poole tõmbavad.

Erinevalt inimese umami retseptoritest on kasside retseptorid spetsiaalselt loodud seonduma teatud kemikaalidega, mida leidub tuunikalas suurtes kontsentratsioonides. Need kemikaalid parandavad kasside umami-kogemust, eelistades tugevalt kalamaitset. Tuunikala sisaldab inosiinmonofosfaati, nukleotiidi, mis seostub tugevalt kasside ainulaadse umami sidumissaidiga. Lisaks on tuunikala rikas aminohappe L-histidiini poolest, mida peetakse kasside jaoks asendamatuks aminohappeks ja mis toimib tugeva umami tugevdajana.

Selline molekulaarne arusaam kasside maitse-eelistustest võib muuta kassitoidu ja ravimite koostist revolutsiooniliseks. Nende spetsiifiliste umami võimendavate ühendite lisamisega saavad tootjad luua kasside tarbijatele atraktiivsemaid ja rahuldavamaid tooteid.

Kuna meie teadmised kasside maitseretseptorite kohta laienevad, avab see uusi võimalusi mitte ainult nende toitumise, vaid ka neile saadavate ravimite täiustamiseks. Võimalus luua maitsvamaid ja tõhusamaid ravimeid võib leevendada mõningaid probleeme, mis on seotud kasside ravimisega. Lisaks annab see uurimus väärtuslikku teavet kasside evolutsiooniliste kohanemiste kohta, selgitades, kuidas nende kõrbe päritolu on mõjutanud nende toitumiseelistusi.

Üldiselt aitab see uuring lahti harutada saladusi, mis peituvad kasside vankumatu armastuse taga tuunikala vastu, ning pakub põnevaid väljavaateid kasside köögi ja tervishoiu edasiseks arenguks.

Allikad:

– LiveScience: teadlased avastavad, miks kassid armastavad tuunikala (URL)