Teadlased tuvastavad bakteriaalsete patogeenide käivitajad, avades ukse uutele ravistrateegiatele

Las Vegase Nevada ülikoolis (UNLV) tehtud uued uuringud heidavad valgust kahjulikele bakteritele ja sellele, kuidas nad aktiveerivad teatud geene, mis põhjustavad inimkehas haigusi. Mikrobioloog Helen Wingi juhitud interdistsiplinaarsete teadlaste meeskond on keskendunud Shigellale, surmavale bakteriaalsele patogeenile, mis põhjustab selliseid sümptomeid nagu kõhukrambid, palavik ja kõhulahtisus. Haiguste tõrje ja ennetamise keskused hindavad, et Shigella infektsioonid põhjustavad igal aastal 600,000 XNUMX surmajuhtumit kogu maailmas.

Teadlaste üks peamisi avastusi on peamise valgu nimega VirB roll, mis toimib lülitina, mis käivitab bakteri inimestel haigusi põhjustama. Valk seondub Shigella DNA-ga, aktiveerides haiguse. Kuid uuringus leiti, et VirB seondumisprotsessi segamine võib potentsiaalselt takistada Shigella haigust põhjustamast.

Ajakirjas mBio avaldatud uurimus on pälvinud tunnustuse "Toimetaja valikuna". Kui VirB-valgus tehakse asendusi, kaotab see võime aktiveerida Shigella virulentsusgeene, muutes bakteri tõhusalt mittenakkuslikuks. See leid avab võimaluse töötada välja ravimeetodeid, mis on suunatud VirB valgule, et võidelda Shigella infektsioonide vastu.

UNLV mikrobioloogialabori meeskonna eesmärk on paremini mõista neid "lülitusvalke", mis võivad tavaliselt kahjutuid baktereid muuta agressiivseteks patogeenideks. Lõppeesmärk on avastada meetodeid haigusi põhjustavate bakterite tõrjeks ja potentsiaalselt uute ravimite väljatöötamiseks, mis on suunatud nendele valkudele.

Selle uurimistöö mõju ulatub Shigellast kaugemale ka teistele patogeenidele. Teadlased usuvad, et sarnaseid lähenemisviise saab rakendada ka teiste kliiniliselt oluliste bakterite puhul, suunates haiguse virulentsuses osalevad erinevad valgud. Mõistes nende valkude toimimist ja koostoimeid, loodavad teadlased parandada ravistrateegiaid ja leevendada nakkushaiguste koormust kogu maailmas.

Üks sidumisprotsessis osalevaid võtmemolekule on tsütidiintrifosfaat (CTP), mis on VirB reguleerimiseks ülioluline. CTP sidumist segades loodavad teadlased välja töötada ravistrateegiad, mis võivad minimeerida kahjulike bakterite nagu Shigella mõju.

See uuring tähistab olulist sammu edasi bakteriaalsete patogeenide vallandajate avastamisel ning avab ukse uutele ravi- ja ennetusvõimalustele. Mõistes mehhanisme, mis võimaldavad bakteritel haigusi põhjustada, saavad teadlased välja töötada tõhusamad strateegiad nende infektsioonide vastu võitlemiseks ja ülemaailmse tervise parandamiseks.

Allikas: Nevada ülikool, Las Vegas [URL puudub]