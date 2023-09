Uued uuringud näitavad, et frakkimine vedela CO2-ga võib põhjustada väikseid värinaid

Uued uuringud on näidanud, et frakkimine, olgu see siis vedela süsinikdioksiidi (CO2) või veega läbi viidud, võib põhjustada väikeseid värinaid. See uuring kinnitab, et värinad on põhjustatud samadest protsessidest, mis võivad põhjustada suuremaid ja kahjustavaid maavärinaid.

Frakkimine ehk hüdrauliline purustamine hõlmab vedelike süstimist Maa pinna alla nafta ja maagaasi eraldamiseks. Kui traditsioonilised frakkimismeetodid kasutavad reovett, keskendus see konkreetne uurimine vedela CO2 kasutamisele. Vedela CO2-ga frakkimisel on täiendavaks eeliseks süsiniku sidumine, mis vähendab selle panust atmosfääri soojuse säilitamisse.

Hinnangud näitavad, et süsinikdioksiidi frakkimine võib säästa aastas sama palju süsinikku kui miljard päikesepaneeli. See muudab selle reovee frakkimisega võrreldes keskkonnasõbralikumaks võimaluseks, kuna hoiab süsinikku maa all ja atmosfäärist eemal.

Ajakirjas Science avaldatud uuring näitab, et CO2 frakkimisest tuleneva värisemise leiud on tõenäoliselt rakendatavad ka veepõhise frakkimise puhul. Mõlemad meetodid võivad potentsiaalselt esile kutsuda seismilise aktiivsuse.

Seismoloogid arutasid varem nende värinate allika üle, mõned väitsid, et need olid põhjustatud kaugel aset leidvatest suurtest maavärinatest, samas kui teised oletasid, et need on inimtegevuse tekitatud müra. Paigaldades seismomeetrid Kansase Wellingtonis asuva fraktsioonimiskoha ümber, suutsid teadlased kindlaks teha, et värinad olid tõepoolest seotud vedeliku süstimisega.

Nende tegevuste jälgimine on kivimite deformatsiooni mõistmisel ja vedelike liikumise jälgimisel pärast süstimist ülioluline. Modelleerimiskatsed võivad aidata määrata ohutu vedeliku sissepritse rõhu, et minimeerida kahjustava seismilise aktiivsuse vallandamise tõenäosust. Tundmatute vigade olemasolu muudab aga tulemuse ennustamise kõigil juhtudel keeruliseks.

See uuring heidab valgust frakkimise võimalikule mõjule seismilistele tegevustele ning rõhutab vajadust hoolika jälgimise ja reguleerimise järele, et leevendada protsessiga seotud riske.

