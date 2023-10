Teadlaste avastatud uus kliimamehhanism kriidiajastul

By

Heebrea ülikooli ja Bristoli ülikooli teadlased on avastanud kriidiajastul varem tundmatu kliimamehhanismi, millel oli oluline mõju Maa kliimale. Uuringus uuritakse seost mandri liikumise ja ookeanihoovuse häirete vahel, mis mõjutasid selle perioodi temperatuurigradiente. See uuring mitte ainult ei täienda meie arusaamist iidsest kliimadünaamikast, vaid tõstab esile ka ookeaniprotsesside rolli tänapäeva kliimasüsteemis.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus kasutati Heebrea ülikooli teadlaste välja töötatud uuenduslikku analüütilist mudelit. Selles uuriti tuule poolt juhitud tsirkulatsiooni ookeani pinnal ja rõhutati ookeanibasseini geomeetria tähtsust kliima kujundamisel. Uuringu keskmes oli kriidiperiood, mis toimus ligikaudu 145–66 miljonit aastat tagasi ja mida iseloomustas kõrge süsinikdioksiidi tase atmosfääris.

Teadlaste eesmärk oli paljastada keeruline seos ookeanivoolude muutuste ja temperatuurigradientide muutuste vahel kriidiajastul. Arvutimudelite abil, mis simuleerisid iidset kliimat, leidsid nad, et Maa mandrite liikumine sel perioodil põhjustas suurte keerlevate ookeanihoovuste aeglustumist, mis vastutab sooja vee kandmise eest ekvaatorilt poolustele. See häire põhjustas selle aja jooksul märkimisväärselt suurenenud temperatuuride erinevusi pooluste ja troopika vahel.

Selle avastuse tagajärjed ulatuvad kaugemale kriidiajast. See tõstab esile ookeaniringide ehk tsirkulatsioonimustrite tähtsust kliimadünaamika kujundamisel nii minevikus kui ka tänapäeval. Mõistes, kuidas need hoovused mõjutasid temperatuuride erinevusi pooluste ja troopika vahel, saame ülevaate kriidiajastu bioloogilisest mitmekesisusest ja kliimast.

Selle uuringu tulemused on kooskõlas kriidiajastu geoloogiliste tõenditega, toetades veelgi kavandatud mehhanisme ja parandades meie arusaamist mineviku kliimadünaamikast. Need teadmised võivad aidata kaasa kliimamuutuste mõjude modelleerimisele ja prognoosimisele kaasajal, kuna ookeanide tsirkulatsioonimustrid mängivad globaalse kliima reguleerimisel jätkuvalt üliolulist rolli.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see uurimus süvendab meie arusaamist ookeani tsirkulatsioonimustrite, temperatuuride erinevuste ja varasemate kliimatingimuste vahelisest seosest. Samuti rõhutab see ookeaniprotsesside olulisust tänapäevaste kliimasüsteemide kujundamisel. Mineviku kliimamehhanisme lahti harutades saame paremini mõista ja lahendada kliimamuutuste väljakutseid praegu.

