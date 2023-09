Maa magnetsaba roll vee moodustumisel Kuu peal

Hiljutine uuring on heitnud valgust vee päritolule Kuul ja viitab sellele, et Maa magnetsaba elektronlained võivad olla vastutavad külmunud H2O tekke eest Kuu pinnal. Kui jää olemasolu Kuul on olnud teada juba mõnda aega, on selle vee allikas jäänud saladuseks.

Hawaii ülikooli Shai Li juhitud uurimistöö ühendab vee olemasolu Kuul Maa ümbritseva piirkonnaga, mida nimetatakse magnetosfääriks. Magnetosfäär toimib kilbina, kaitstes Maad päikese ja kosmiliste osakeste kiirguse eest.

Kui Kuu tiirleb ümber Maa, läbib see magnetsaba, mis on piklik saba, mille tekitab vastu magnetosfääri suruv päikesetuul. See saba sisaldab kõrgelt laetud osakesi, sealhulgas elektrone ja ioone. Magnetsaba kaitseb Kuud laetud osakeste eest, võimaldades samal ajal valgusel Kuu pinnale jõuda.

India kosmoselaeva Chandrayaan-1 kogutud andmetel põhinevas uuringus täheldati, et vee moodustumine Kuul ei vähenenud magnetsaba läbides ootuspäraselt. Varasemad uuringud on näidanud, et vee moodustumine Kuu pinnal oli peamiselt tingitud päikesetuulte vesinikioonidest. Teadlased avastasid aga, et magnetsabas peavad olema täiendavad vee tekkeallikad.

Teadlased teevad ettepaneku, et magnetsabas olevad suure energiaga elektronid reageerivad Kuu pinnasega, vabastades kinni jäänud vesiniku, mis võib seejärel moodustada vett. Selle protsessi paremaks mõistmiseks on kavas täiendavalt uurida veesisaldust Kuu poolustel Kuu magnetsaba läbimise erinevates punktides.

See uurimus on märkimisväärne, kuna aitab teadlastel leida Kuu veeallikaid, mis on tulevaste pikaajaliste Kuu-missioonide ja potentsiaalselt inimasustuste loomise jaoks üliolulised.

