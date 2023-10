Merkuuri ümbritsevad salapärased "laulvad" plasmalained

Teadlased on teinud põneva avastuse meie päikesesüsteemi väikseima planeedi Merkuuri kohta. Jaapani Kanazawa ülikooli astronoom Mitsunori Ozaki juhitud teadlased on avastanud Merkuuri ümbritsevad "laulvad" plasmalained, mis võivad laiendada meie arusaama planeedi magnetkeskkonnast.

Merkuur on ainulaadne selle poolest, et tal puudub päikese vahetus läheduses tugev magnetväli. Nende plasmalainete ehk "vilisevate" helide avastamine on märkimisväärne, kuna neid jälgitakse ja salvestatakse tavaliselt selliste planeetide nagu Maa, Jupiter ja Saturn atmosfäärist. See on aga esimene kord, kui selliseid laineid leitakse Merkuuri ümbert – planeedil, mille atmosfäär on peaaegu olematu pideva päikesetuulte ja päikesekiirguse pommitamise tõttu.

Erinevalt Maast, millel on päikesekiirguse püüdmiseks püsivad kiirgusvööd, nagu osoonikiht, puudub Merkuuril see kaitse. Seetõttu avab see uus avastus võimalused uurida, kuidas päikesetuul kujundab Merkuuri nõrka magnetvälja.

Viimastel kuudel on Merkuuri kohta ilmnenud ka muid huvitavaid fakte. Vaatamata atmosfääri puudumisele on planeedil oma ainulaadne aurora. Lisaks on Merkuur tuntud oma kiire tiirlemise poolest ümber päikese, tehes ühe pöörde kõigest 88 Maa päevaga. Üllataval kombel pole see meie päikesesüsteemi kuumim planeet; see tiitel läheb tänu selle tihedale atmosfäärile Venusele. Lisaks on teadlased täheldanud, et elavhõbe kahaneb järk-järgult, mis on teadlasi hämmingus juba aastaid.

Plasmalainete avastamine Merkuuri ümber laiendab meie teadmisi planeedist ja selle magnetkeskkonnast. See pakub teadlastele uusi võimalusi süveneda Merkuuri saladustesse ja paremini mõista päikesetuule mõju sellele kivisele planeedile.

