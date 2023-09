Maailma vanima inimese ehitatud konstruktsiooni avastamine heidab uut valgust varasele inimtehnoloogiale

Briti ja Aafrika arheoloogid tegid Lõuna-Aafrikas murrangulise avastuse – tõendi maailma vanima inimese ehitatud ehitise kohta. See muljetavaldav ehitis, mille ehitas enam kui pool miljonit aastat tagasi väljasurnud inimliik, leiti Põhja-Sambiast vettinud maapinnast. Arvatakse, et töödeldud puidust valmistatud konstruktsioon on olnud kõrgendatud rada või platvorm üle soo või märgala.

See äsja avastatud ehitis on vähemalt kaks korda vanem kui mis tahes muu teadaolev inimese loodud ehitis. Eeldatakse, et selle avastus muudab arheoloogilist arusaama varase inimtehnoloogia ja kognitiivsete võimete kohta. See viitab sellele, et varastel inimestel olid inseneri- ja puusepatööd kogenud palju varem, kui seni arvati.

Inimeste rajatud rada või platvorm on vaid väike osa suuremast eelajaloolisest inimasustusest Kalambo jõe lõunakaldal. See asukoht on 235 meetri kõrguse kose ja 300 meetri sügavuse kanjoni märkimisväärsete looduslike imede vahetus läheduses. Ainulaadne kohalik topograafia, mis hõlmab soosid, järvi ja jõeäärseid metsamaad, meelitas piirkonda tõenäoliselt varajasi inimkütid-korilased.

Arheoloogid on avastanud ka kivist tööriistu, mida kasutatakse lõikamiseks, tükeldamiseks ja kraapimiseks, samuti võimaliku kolde keetmiseks. Selles piirkonnas elanud eelajaloolised inimesed kuulusid väljasurnud Homo heidelbergensis liikide hulka, mis õitsesid 600,000 300,000–XNUMX XNUMX aastat tagasi. Homo heidelbergensis oli sel ajal juba koloniseerinud Aafrikat, Lääne-Aasiat ja Euroopat, kuid suri lõpuks välja, tõenäoliselt arenenumate inimliikide, nagu Homo sapiens ja neandertallased, konkurentsi tõttu.

Ühendkuningriigi, Belgia ja Sambia koostööprojekti Deep Roots of Humanity juhtis arheoloogilisi uuringuid viimase nelja aasta jooksul. Struktuuri vanuse ja muude leidude määramiseks kasutati luminestsentsdateerimise tehnikaid. Projekti juhi professor Larry Barhami sõnul seab see avastus kahtluse alla olemasolevad arusaamad väljasurnud inimliikidest ja annab uusi teadmisi inimese evolutsioonist.

Allikad:

– Loodus, köide/väljaanne: kd. 582, väljaanne 7812, lk 468–471 (2020)

– Deep Roots of Humanity uurimisprojekt ja Liverpooli ülikool

Mõisted:

– Kõrgendatud rada: kõrgendatud rada, mis on sageli ehitatud raske maastiku (nt sood või märgalad) ületamiseks.

– Eelajalooline: viitab perioodile enne salvestatud ajalugu, tavaliselt aega enne kirjakeele arengut ja kirjasüsteemide leiutamist.

– Luminestsentsdateerimine: meetod, mida kasutatakse mineraalide või esemete vanuse määramiseks, mõõtes aja jooksul kogunenud kiirgust.