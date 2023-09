Maailma vanima inimese ehitatud ehitise avastamine Lõuna-Aafrikas

Ühendkuningriigi, Belgia ja Sambia arheoloogid avastasid Lõuna-Aafrikas maailma vanima inimese ehitatud ehitise. Töödeldud puidust konstruktsioon leiti Põhja-Sambiast vettinud maapinnast. See on vähemalt kaks korda vanem kui mis tahes muu teadaolev inimese loodud struktuur ja muudab tõenäoliselt meie arusaama varasest inimtehnoloogiast ja kognitiivsetest võimetest.

Arvatakse, et selle ehitise on ehitanud pool miljonit aastat tagasi väljasurnud inimliik. Tõenäoliselt kasutati seda kõrgendatud rajana üle soode või kõrgendatud platvormina märgaladel, võimalik, et jahipidamiseks või lihunikuks. Avastus leiti Kalambo jõe lõunakaldalt paarsada meetrit ülesvoolu 235 meetri kõrgusest kosest ja 300 meetri sügavusest kanjonist. Need looduslikud imed võisid meelitada piirkonda varajasi inimkütid-korilased.

Konstruktsiooni ümbritsevas piirkonnas oli erinevaid keskkondi, sealhulgas suur lammiala, sood, järved, jõed, metsamaa ja kose pihustist tekkinud kohalik vihmamets. Igaüks neist keskkondadest oleks meelitanud ligi erinevaid loomi ja taimi, pakkudes varajastele inimestele ressursse.

Arheoloogid on leidnud puitkonstruktsioonist kaks osa: 1.4 meetri pikkuse osa puutüvest ja kännu, mis mõlemad olid eelajalooliste puuseppade poolt modifitseeritud. Need modifikatsioonid võimaldasid pagasiruumi kindlalt kännu peale asetada, luues kõrgendatud platvormi või rööbastee. Leiukohalt avastati ka muid kivitööriistu, võimalik kolle toiduvalmistamiseks ja puidust kiil puidu lõhustamiseks.

Eelajaloolised inimesed, kes selle ehitise ehitasid, olid väljasurnud liigi Homo heidelbergensis liikmed. See 600,000 300,000–300,000 XNUMX aastat tagasi elanud liik oli juba koloniseerinud suurema osa Aafrikast, Lääne-Aasiast ja Euroopast. Kuid umbes XNUMX XNUMX aastat tagasi suri Homo heidelbergensis välja, tõenäoliselt konkurentsi tõttu uuemate inimliikidega, nagu neandertallased ja Homo sapiens.

Avastus on osa käimasolevast uurimisprojektist "Deep Roots of Humanity", mida juhib Liverpooli ülikooli professor Larry Barham. Tulemused avaldati teadusajakirjas Nature. Kohapeal leitud struktuuri ja muude esemete vanuse määramiseks kasutati luminestsentsdateerimise tehnikaid.

See murranguline avastus annab väärtuslikku teavet varase inimtehnoloogia arengust ja laiendab meie teadmisi väljasurnud inimliikide võimete kohta.

Allikad:

– Loodus

– Deep Roots of Humanity uurimisprojekt ja Liverpooli ülikool