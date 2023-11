Teadlased avastavad Vahemeres iidseid katastroofilisi sündmusi paljastavaid megaboodiid

Teadlaste murranguline avastus paljastas Vahemere põhjas rea „megavoodiid”, mis heidavad valgust katastroofidele, mis on piirkonda korduvalt tuhandeid aastaid tabanud. Need megaboodid on ainete ladestused, mis on tekkinud merebasseinides vulkaanipursete ja muude katastroofiliste sündmuste tagajärjel.

Teadlased komistasid nende tähelepanuväärsete sängide otsa, uurides setete ladestusi tohutu veealuse vulkaani lähedal Türreeni meres, mis on osa Vahemerest Itaalia läänerannikul. Varasemad uuringud olid vihjanud millegi ookeani all peidus olevale olemasolule, kuid alles hiljuti ajakirjas Geology avaldatud avaldamisel tõid maardlate kõrge eraldusvõimega pildid megabängid päevavalgele.

Uuringu juhtiv autor Derek Sawyer, Ohio osariigi ülikooli maateaduste dotsent, ja tema kolleegid kasutasid setete kihtide üksikasjalikuks jälgimiseks täiustatud pilditehnikaid. Nad leidsid neli erinevat megakihti, millest igaüks oli 33–82 jalga (10–25 meetrit) paksusega ja mida eraldasid setetekihid.

Leiukohast välja võetud südamikud kinnitasid, et need megaboodid koosnesid vulkaanilisest materjalist. Avastatud kihtide vanus varieerus: vanim on umbes 40,000 32,000 aastat vana, üks 18,000 8,000 aastat, teine ​​XNUMX XNUMX aastat ja noorim umbes XNUMX aastat tagasi.

Nende vulkaanipursete jäänuste päritolu kindlakstegemiseks uurisid teadlased teadaolevat vulkaanilist aktiivsust piirkonnas. Piirkond, kus megaboodid tekkisid, on tuntud oma märkimisväärse vulkaanilise aktiivsuse poolest, sealhulgas Campi Flegrei supervulkaan, mis on näidanud hiljutisi aktiivsuse märke.

Sellel murrangulisel avastusel on oluline mõju piirkonna vulkaaniliste riskide mõistmisele. Neid megaboodisid uurides püüavad teadlased saada ülevaade võimalikest tulevastest pursetest ja nendest tulenevatest ohtudest. Derek Sawyeri sõnul on kogu see valdkond endiselt aktiivne, selle tuleviku pärast on endiselt palju muret, seega on kindlasti võimalik, et see võib korduda.

Üldiselt ei anna see leid mitte ainult pilguheit Vahemere katastroofilisele minevikule, vaid rõhutab ka pidevat vajadust jälgida ja mõista piirkonna vulkaanilist tegevust, et tagada lähedalasuvate elanike turvalisus.

