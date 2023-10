Uus asteroid "Polyhymnia" tekitab küsimusi tundmatute elementide kohta

Arizona ülikooli hiljutine uuring avastas asteroidi nimega "Polyhymnia", mis trotsib Maal tuntud elemente. Ajakirjas European Physical Journal Plus avaldatud uuring näitab, et Polyhymnia tihedus on suurem kui mis tahes meie planeedil leiduva elemendi tihedus, mis viitab elemendi olemasolule, mida meie perioodilisustabelis praegu ei leidu.

Polyhymnia asub Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös ning see on meie planeedile läheduse tõttu liigitatud "Maa-lähedaseks" asteroidiks. Kuigi asteroidid võivad tunduda ebaolulised, on nende koostis lummanud nii astrofüüsikuid kui ka NASA teadlasi. Tegelikult tegeleb NASA Polyhymniaga aktiivselt proovide saamiseks ja selle omaduste edasiseks uurimiseks.

Arizona ülikooli füüsikaprofessor Johann Rafelski ütles avastust kommenteerides, et kui asteroidid nagu Polyhymnia sisaldavad üliraskeid elemente, tekitab see küsimusi selle kohta, kuidas need elemendid tekkisid ja miks pole neid mujal avastatud. Polyhymnia tihedus ületab isegi kõige tihedamaid teadaolevaid elemente Maal, nagu osmium, mis on tuntud oma suurima prootonite arvu poolest.

Arizona ülikooli meeskond on klassifitseerinud Polyhymnia kui "CUDO" (kompaktne ülitihe objekt), mis näitab komponentide olemasolu, mida inimkond praegu ei tea. Arvatakse, et see element jääb stabiilseks aatomnumbriga 164, mis näitab oluliselt suuremat tihedust kui ükski praegu meile teadaolev element.

NASA on juba alustanud plaanide väljatöötamist mehitamata kosmoselaeva käivitamiseks, et uurida ja tuua proove Polyhymniast. See missioon järgneb hiljutisele koostööle Arizona ülikooli ja NASA vahel, mis tõi edukalt tagasi proovid asteroidilt nimega Bennu. Leiti, et need proovid on süsinikurikkad, mis viitab väärtuslike metallide võimalikkusele asteroidides.

Polyhymnia avastamine ja selle omapärane tihedus tekitab põnevaid küsimusi tundmatute elementide olemasolu kohta universumis ja nende tekkimise kohta. Eelseisev missioon selle asteroidi proovide uurimiseks ja toomiseks annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi saladustesse.

Mõisted:

– Asteroid: Päikese ümber tiirlev väike kivine keha, mida leidub tavaliselt Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös.

– Tihedus: aine mass mahuühiku kohta.

– Element: aine, mida ei saa keemiliste vahenditega lagundada lihtsamateks aineteks. Perioodilises tabelis on elemente tähistatud sümbolitega.

– Perioodiline tabel: keemiliste elementide tabeliline paigutus, mis on korraldatud nende aatomarvu, elektronide konfiguratsiooni ja korduvate keemiliste omaduste alusel.

– Prooton: positiivse laenguga subatomiline osake, mis leidub aatomi tuumas.

