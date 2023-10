Mudeli väljatöötamine Baikali hüljeste östrogeeniretseptorite aktiveerumise prognoosimiseks keskkonnasaasteainete poolt

By

Ehime ülikooli merekeskkonnauuringute keskuse (CMES) teadlased on välja töötanud mudeli, mis suudab ennustada keskkonnasaasteainete võimet aktiveerida Baikali hüljeste östrogeeni retseptoreid. Selles uuringus kasutati nii in vitro katseid kui ka arvutipõhiseid simulatsioone, et hinnata bisfenoolide (BP) ja hüdroksüülitud polüklooritud bifenüülide (OH-PCB) aktivatsioonipotentsiaali östrogeeniretseptori α (bsERα) ja β (bsERβ) alatüüpidel.

In vitro katsed näitasid, et enamikul BP-del ja OH-PCB-del oli östrogeenitaoline toime mõlema bsER-i alatüübi suhtes. Testitud BP-de hulgas näitas bisfenool AF tugevaimat östrogeenitaolist aktiivsust. Samamoodi näitasid 4'-OH-CB50 ja 4'-OH-CB30 testitud OH-PCBde seas tugevaimat aktiivsust vastavalt bsERα ja bsERβ vastu.

Et täiendavalt uurida, kuidas need keskkonnasaasteained seostuvad bsER-iga, viidi läbi arvuti dokkimise simulatsioonid. Nende simulatsioonide tulemuste ja saasteainete struktuursete omaduste põhjal töötati välja mõlema bsER-i alatüübi kvantitatiivse struktuuri ja aktiivsuse seose (QSAR) mudelid. Need mudelid ennustasid täpselt iga keskkonnasaasteaine aktiveerimispotentsiaali in vitro katsetes, eristades nii bsERα kui ka bsERβ aktiveerivaid ühendeid ja neid, mis ei aktiveeru. Teadlased tuvastasid ka olulised tegurid, mis mõjutavad saasteainete aktiveerimispotentsiaali.

Lisaks koostasid teadlased edukalt QSAR-i mudeli, mis ennustab sama meetodi abil hiire östrogeeniretseptorite (ER) aktiveerimispotentsiaali. See näitab selle modelleerimismeetodi rakendatavust erinevate liikide puhul.

Selle mudeli väljatöötamine on oluline samm keskkonna saasteainete mõju mõistmisel ja prognoosimisel Baikali hüljeste endokriinsüsteemile. See on väärtuslik vahend nende saasteainete võimalike riskide hindamiseks ja selle haavatava liigi kaitsemeetmetest teavitamiseks.

Allikas: Hoa Thanh Nguyen jt, "In silico simulatsioonid ja molekulaarsed deskriptorid, et ennustada Baikali hülge östrogeeni retseptorite in vitro transaktivatsioonivõimet keskkonna saasteainete poolt", ökotoksikoloogia ja keskkonnaohutus (2023).