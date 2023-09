Läbimurre diagnostikas: CRISPR-tehnoloogia tuvastab ahvirõugete viiruse enneolematu täpsuse ja kiirusega

By

Peter Doherty nakkuse ja immuunsuse instituudi ning Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituudi teadlased on välja töötanud revolutsioonilise diagnostikavahendi MPXV-CRISPR. Ajakirjas The Lancet Microbe avaldatud koostööuuring näitab CRISPR-tehnoloogia võimsust ahvirõugete viiruse (MPXV) tuvastamisel võrratu täpsuse ja kiirusega.

Kuigi CRISPR on laialdaselt tuntud oma geenide redigeerimise võimaluste poolest, on seda hiljuti kasutatud ülitundlike diagnostikavahendite väljatöötamiseks. MPXV-CRISPR toimib "ülitäpse detektiivina", tuvastades kiiresti kliinilistes proovides viirusega seotud spetsiifilise geneetilise materjali. Teadlased programmeerisid tööriista MPXV-le ainulaadsete geneetiliste järjestuste sihtimiseks, kasutades 523 MPXV genoomi andmebaasi, et koostada vajalikud juhised viiruse DNA-ga seondumiseks.

Kui kliinilises proovis on viiruse DNA, suunatakse CRISPR-süsteem sihtmärgini ja väljastab signaali, mis näitab viiruse olemasolu. MPXV-CRISPR-iga saavutatud tundlikkus ja täpsus on võrreldavad kullastandardsete PCR-meetoditega, kuid testimisaeg on oluliselt lühem.

Üks MPXV-CRISPRi läbimurdeomadusi on diagnoosimise kiirus. Praegune ahvirõugete diagnostika hõlmab sageli tsentraliseeritud laboratoorseid uuringuid, mille tulemuste saamiseks võib kuluda mitu päeva. Seevastu MPXV-CRISPR suudab viiruse tuvastada märkimisväärse 45 minutiga.

Maailma Terviseorganisatsiooni kehtestatud standardite täitmiseks on uurimisrühma eesmärk kohandada MPXV-CRISPR kaasaskantavaks seadmeks kohapealseks tuvastamiseks hoolduspunktides. See tehnoloogia võib revolutsiooniliselt muuta ahvirõugete juhtimist, pakkudes kiiremat juurdepääsu täpsetele diagnoosidele, eriti piiratud ressursiga ja kaugetes piirkondades. Kiirendades ravi ja parandades patsientide tulemusi, võib detsentraliseeritud lähenemisviis testimisele märkimisväärselt parandada rahvatervise reageerimist ahvipuhangutele.

Uuring viidi läbi koostöös Melbourne'i seksuaaltervise keskuse ja Monashi ülikooliga. Teadlased usuvad, et MPXV-CRISPR kujutab endast suurt edusamme diagnostika valdkonnas ja lubab tulevikus haiguste juhtimist muuta.

