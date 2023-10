Küpsiste ja privaatsuspoliitika mõistmine

By

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie seadmesse, kui külastate veebisaiti. Need sisaldavad teavet teie eelistuste, seadme ja võrgutegevuse kohta. Küpsiste vastuvõtmisega nõustute lubama veebisaitidel ja nende äripartneritel seda teavet kasutada saidil navigeerimise parandamiseks, reklaamide isikupärastamiseks, saidi kasutamise analüüsimiseks ja turundustegevuse toetamiseks.

Siiski on oluline mõista ja läbi vaadata seotud privaatsuspoliitika, et tagada teie isikuandmete kaitsmine. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas veebisaidid ja nende partnerid teie andmeid koguvad, salvestavad ja kasutavad.

Küpsiste seadete haldamisel on teil võimalus keelduda mitteolulistest küpsistest. See võimaldab teil piirata teie kohta kogutavat teavet, nautides samal ajal veebisaidi põhifunktsioone. Neid seadeid kohandades saate kaitsta oma privaatsust Interneti sirvimise ajal.

Enne küpsiste vastuvõtmist on soovitatav tutvuda veebisaidi privaatsuspoliitikaga. See aitab teil teha teadlikke otsuseid selle kohta, kuidas teie andmeid töödeldakse ja kas teil on mugav oma teavet selle veebisaidi ja selle partneritega jagada.

Pidage meeles, et teie privaatsus on oluline ning küpsiste ja privaatsuspoliitika toimimise mõistmine on teie isikuandmete võrgus kaitsmisel ülioluline.

