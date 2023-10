Millal loomad esmakordselt arenesid? Uus lähenemisviis arutelu lahendamisele

Teadlaste hinnangul elab tänapäeval ligi 8 miljonit loomaliiki, mis näitab Maa tohutut bioloogilist mitmekesisust. Kuid küsimus, millal loomad esmakordselt arenesid, on olnud sajandeid vaieldav. Vanimad teadaolevad loomade fossiilid, mis pärinevad umbes 500 miljonist aastast, olid juba keerulised ja palja silmaga nähtavad. Kuid hiljutised avastused, nagu kummalise välimusega Ediacara Biota fossiilid 574–539 miljonit aastat tagasi, viitavad sellele, et loomad võisid eksisteerida isegi varem.

Paleontoloogid on avastanud ka umbes 800 miljoni aasta taguseid käsnataolisi fossiile, kuid neid ei saa lõplikult tõestada, et need on loomad. Lisaks on fossiilide jäägid täis lünki, kuna kivistunud on vaid murdosa elust. Nende probleemide lahendamiseks on teadlased pöördunud molekulaarbioloogia ja molekulaarkellade kasutamise poole, et hinnata loomse päritolu ajastust.

Molekulaarsed kellad võrdlevad tänapäevaste loomade DNA-d, et teha kindlaks, kui palju evolutsiooni on toimunud. Kui hinnangud loomse päritolu kohta jäävad vahemikku 800–700 miljonit aastat tagasi, siis fossiilidel ja molekulaarkelladel põhinevate erinevate hinnangute olemasolu on tekitanud vaidlusi.

Hiljutises uuringus pakkusid teadlased välja uue lähenemisviisi loomse päritolu ajastuse hindamiseks. Selle asemel, et keskenduda vanimatele loomade fossiilidele, uurisid teadlased kivimitüüpi, mis võiksid esimesi loomi säilitada. Nad leidsid, et savimineraalide rikkad kivimid, millel on antibakteriaalsed omadused ja mis suudavad säilitada pehmeid kudesid, sobivad ideaalselt kivistumiseks. Umbes 790 miljoni aasta tagused kivimid, millel on need savirikkad omadused, ei sisalda aga loomseid fossiile, mis viitab sellele, et loomad ei pruukinud sel ajal veel areneda.

Loomse päritoluga tõendite otsimise jätkamiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Uurides rohkem geoloogilisi ajastuid ja uurides kivimeid, mis võivad säilitada esimesi loomi, loodavad teadlased paremini mõista, millal loomad Maale esmakordselt ilmusid.

