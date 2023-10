Bennu kapsli avamise väljakutse: NASA teadlased otsivad alternatiivseid tehnikaid

NASA OSIRIS-RExi missioon asteroid Bennult proovide kogumiseks seisab silmitsi ootamatu väljakutsega, kuna teadlased näevad vaeva proovikapsli avamisega. Hoolimata kosmosetolmu edukast transportimisest üle 200 miljoni miili, takistab sobivate tööriistade puudumine hinnalisele lastile ligipääsu.

Kosmoseagentuuri ametlikust avaldusest selgus, et eemaldamisprotsess oli raskustega. "Pärast mitut eemaldamiskatset sai selgeks, et kahte TAGSAM-i (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) pea 35 kinnitusest ei saanud lahti ühendada, kasutades praegu heakskiidetud tööriistu OSIRIS-RExi kindalaekas."

NASA Houstonis asuva Johnsoni kosmosekeskuse teadlased seisavad silmitsi ülesandega leida alternatiivseid tehnikaid, et avada proovikapslisse lõksu jäänud hindamatute kivide ja tolmu aardelait.

Kinnituste keerukas olemus on eksperdid hämmingus, nõudes sisu ohutuks eraldamiseks uut lähenemist. NASA inseneride meeskond töötab usinalt lahenduse kallal, uurides uuenduslikke meetodeid sellest ootamatust takistusest mööda hiilimiseks.

Vaatamata sellele tagasilöögile on OSIRIS-RExi missioon saavutanud olulisi verstaposte. Bennu, süsinikurikas asteroid, andis hindamatu ülevaate meie päikesesüsteemi päritolust. Teadlased loodavad, et proovide analüüsimine aitab lahti harutada planeetide teket ja arengut ümbritsevaid saladusi.

FAQ:

K: Mis on OSIRIS-RExi missioon?

V: OSIRIS-RExi missioon on NASA kosmoseaparaadi missioon, mille eesmärk on koguda proove asteroidilt Bennu ja viia need ohutult tagasi Maale edasiseks uurimiseks.

K: Mis on TAGSAM?

V: TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) on spetsiaalselt loodud robotkäsi, mida kasutatakse kosmoseaparaadil OSIRIS-REx proovide kogumiseks asteroidi pinnalt.

K: Mis on missiooni teaduslikud eesmärgid?

V: Missiooni eesmärk on uurida Bennu koostist, saada ülevaadet meie päikesesüsteemi kujunemisest ja potentsiaalselt heita valgust elu tekkele Maal.

K: Kas OSIRIS-RExi missioonil on olnud muid väljakutseid?

V: Kuigi proovikapsli avamise probleem on märkimisväärne väljakutse, on see üks väheseid tagasilööke, millega missioon on silmitsi seisnud. Üldiselt on missioon oma peamiste eesmärkide saavutamisel olnud edukas.