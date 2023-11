Mongoolia teadlased avastavad uusi teadmisi dinosauruste surmapoosist

Mongoolias väljakaevamisi korraldavad teadlased on teinud tähelepanuväärse avastuse, mis heidab valgust dinosauruste surmapoosile. Gobi kõrbes Barun Goyoti kihistu juures avastasid paleontoloogid varem tundmatu dinosauruseliigi kolju ja peaaegu täieliku skeleti. Selle leiu tegi eriti intrigeerivaks see, et enamik luid olid endiselt paigutatud dinosauruse algsesse surmaasendisse, pakkudes uusi teadmisi nende käitumisest ja füsioloogiast.

Nimega Jaculinykus yaruui arvatakse, et see liik pärineb alvarezsauriididest, väikestest linnutaolistest dinosaurustest, mis pärinevad kriidiajastu lõpust. Avastus seab kahtluse alla varasemad arusaamad, et ainult tänapäeva lindudel on surma korral kindel magamisasend. See leid viitab sellele, et käitumine oli oodatust levinum mittelindudest dinosauruste ja nende sugulaste seas.

Fossiilsete roomajate kaaskuraator dr Jingmai O'Connor arutles leiu olulisuse üle. Traditsioonilisest magamispoosist kõrvale kaldudes oli dinosauruse pea jäsemete kohal ja saba oli tihedalt ümber keha. See kehahoiak peegeldab tänapäeva lindude oma, mis näitab potentsiaalset seost nende kahe vahel. Arvatakse, et magamisasend on täitnud termoregulatsiooni funktsiooni, säilitades kehasoojust isegi surma korral.

See avastus pakub väärtuslikke vihjeid alvarezsauriidides toimunud evolutsiooniliste muutuste kohta. Kuna nende dinosauruste suurus aja jooksul kahanes, võisid nad kasutusele võtta sama termoregulatsioonistrateegia kui nende lindude kolleegid. See viitab sellele, et lindude sarnane termoregulatsiooni käitumine arenes välja enne mootoriga lendamist, tuues esile iidsete dinosauruste põnevad kohanemised ja käitumised.

See murranguline leid mitte ainult ei laienda meie arusaama dinosauruste käitumisest, vaid rõhutab ka iidsete ja tänapäevaste lindude ühiseid jooni. See rõhutab fossiilide hoolika uurimise tähtsust, et lahti mõtestada meie planeedi ajaloo saladused ja olendid, kes kunagi maa peal ringi rändasid.

FAQ

1. Mis on avastuse tähtsus?

Varem tundmatu dinosauruseliigi avastamine Mongoolias Gobi kõrbes heidab valgust dinosauruste magamisasendile, kui nad surevad. See leid viitab sellele, et konkreetne unepoos, mis sarnanes tänapäeva lindude omaga, oli mittelindudest dinosauruste ja nende sugulaste seas tavalisem, kui seni arvati.

2. Kuidas on dinosauruse unepoos seotud tänapäevaste lindudega?

Dinosauruse unepoos, mille pea on üle jäsemete ja saba ümber keha keeratud, peegeldab tänapäeva lindude magamisasendit. See sarnasus viitab potentsiaalsele seosele nende kahe vahel, seades kahtluse alla idee, et ainult linnud näitavad seda konkreetset poosi, kui nad surevad.

3. Miks võttis dinosaurus sellise magamisasendi?

Eksperdid usuvad, et magamispoos täitis termoregulatsiooni funktsiooni, aidates säilitada kehasoojust isegi surma korral. See käitumine võis dinosauruste seas areneda, kuna nende suurus aja jooksul muutus.

4. Mida see avastus dinosauruste evolutsiooni kohta paljastab?

Avastus viitab sellele, et dinosauruste liikide puhul täheldatud lindude moodi termoregulatsiooni käitumine oli enne jõulise lennu algust. Kuna alvarezsauriidide suurus aja jooksul vähenes, võtsid nad tõenäoliselt kasutusele sama termoregulatsioonistrateegia kui nende lindude kolleegid.

5. Kuidas aitab see leid kaasa meie arusaamale muistsest elust?

Avastades uusi teadmisi dinosauruste käitumisest ja füsioloogiast, laiendab see avastus meie arusaama iidsetest eluvormidest. See tõstab esile dinosauruste ja tänapäeva lindude ühiseid jooni, rõhutades hoolika fossiilide analüüsi tähtsust meie planeedi ajaloo dešifreerimisel.