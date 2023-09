Avalikustamata tehisintellekti loodud uuringute tõus: eetika rikkumine?

Hiljutises juhtumis võeti ajakirjas Physica Scripta avaldatud uurimistöö tagasi, kuna autorid ei avaldanud, kuidas nad kasutasid käsikirja koostamisel tehisintellekti vestlusrobotit ChatGPT. Avastuse tegi arvutiteadlane Guillaume Cabanac, kes märkas paberi kolmandal leheküljel omapärast fraasi. See ajendas Cabanacit edasi uurima ja viis lõpuks paberi tagasivõtmiseni. See ei ole üksikjuhtum, kuna Cabanac on tuvastanud veel mitu artiklit, mis sisaldavad ChatGPT seotuse märguandeid.

Paljud kirjastajad lubavad käsikirja ettevalmistamisel kasutada suuri keelemudeli (LLM) tööriistu, nagu ChatGPT, kui see on deklareeritud. Mõned teadlased otsustavad siiski jätta tehisintellekti tööriistade kasutamise avalikustamata. Kui avastatakse nende avalikustamata kasutus, võivad need teadlased silmitsi seista eetiliste rikkumistega ja võimalike tagasivõtmistega. Kuigi mõned AI-ga loodud paberid võivad sisaldada peeneid jälgi, mis eristavad neid inimeste kirjutatud paberitest, on keerukamaid vestlusroboteid nagu ChatGPT üha raskem tuvastada.

Avaldamata tehisintellekti loodud uuringud kujutavad endast suuremat probleemi, mis ei piirdu eetika rikkumisega. Tehisintellekti tööriistade, nagu ChatGPT, kiire kasv loob soodsa pinnase paberitehastele, ettevõtetele, mis toodavad ja müüvad teadlastele võltskäsikirju. See tehisintellektiga loodud paberite sissevool ähvardab vähendada teadusuuringute kvaliteeti.

Lisaks avaldab avalikustamata tehisintellektiga loodud paberite probleem eksperdihinnangute eksperdid, kellel pole sageli aega käsikirjade põhjalikuks kontrollimiseks. Valeviidete ja küsitavate keelemustrite tuvastamine võib olla aeganõudev, eriti publikatsioonide arvu suurenemise tõttu. Teadlased ja kirjastajad peavad leidma viise selle probleemi lahendamiseks, et säilitada teadusuuringute terviklikkus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et avalikustamata tehisintellekti loodud teadusuuringute kasv nõuab teadusringkondades suuremat läbipaistvust ja vastutust. Teadlased peaksid avalikustama oma tehisintellekti tööriistade kasutamise käsikirjade ettevalmistamisel ja kirjastajad peaksid tagama põhjalikud vastastikused eksperdihinnangud, et tuvastada võimalikud eetikarikkumised. Teadusliku aususe standardite järgimine on ülioluline usalduse suurendamiseks ja teadusuuringute usaldusväärsuse tagamiseks.

Allikad:

– Physica Scripta paberi tagasitõmbamine: Physica Scripta, 9. august 2021

– ChatGPT ja AI-ga loodud uuringud: loodus, 18. august 2021

– Paberivabrikutest tulenevad riskid: Elisabeth Bik, sõltumatu uurimistöö aususe konsultant

– Pingutage eksperdihinnanguid: Smut Clyde, pensionil psühholoog