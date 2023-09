NASA asteroidiproov toimetati ohutult Utah' kõrbesse

NASA viimane kosmosemissioon saavutas olulise verstaposti, kuna kapsel, mis sisaldas kõigi aegade suurimat asteroidilt kogutud mullaproovi, maandus edukalt Utah kõrbes. Kosmoselaevalt OSIRIS-REx välja lastud kapsel langes Salt Lake Cityst läänes asuvas määratud maandumisvööndis.

Kosmoselaev OSIRIS-REx oli olnud missioonil asteroidi Bennult proovi kogumiseks, mille ta saavutas selle aasta alguses. Pühapäeval sisenes hinnalist lasti kandnud kummitilgakujuline kapsel uuesti Maa atmosfääri ja hüppas ohutult Utah' kõrbesse.

See on NASA jaoks märkimisväärne saavutus, kuna see on esimene kord, kui asteroidi proov on Maale edukalt tagastatud pärast seda, kui Apollo missioonid tõid kuukivimid tagasi 1960. ja 1970. aastatel. Teadlased soovivad innukalt uurida asteroidiproovi, kuna see sisaldab väärtuslikku teavet Päikesesüsteemi kujunemise kohta ja võib anda vihjeid elu tekke kohta Maal.

Teistes kosmosealastes uudistes uurivad Ameerika Ühendriikide kosmosejõud võimalust luua Hiinaga vihjeliin, et vältida kosmosekriiside teket. Kosmoseoperatsioonide juht kindral Chance Saltzman väljendas vajadust otsesuhtluse järele kosmosejõudude ja selle Hiina kolleegi vahel, et pingeid maandada. Kuigi sisemised arutelud on toimunud, ei ole Hiinaga veel ametlikku koostööd toimunud.

Vihjeliini loomine Hiinaga võib olla otsustava tähtsusega samm rahumeelse koostöö tagamisel kosmoses ning võimalike konfliktide ja arusaamatuste ärahoidmisel. Ameerika Ühendriigid tunnistavad rahvusvahelise koostöö olulisust kosmoseuuringute vallas ja püüavad edendada paremaid sidekanaleid kõigi kosmosesõiduriikidega.

Mõlemad arengud toovad esile jätkuvad edusammud ja koostöö kosmoseuuringute vallas ning kosmosepõhiste tegevuste tähtsuse suurenemine tänapäeva maailmas.

