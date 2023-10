Satelliidivaatlused on näidanud, et Antarktika jääriiulitel on viimase 25 aasta jooksul jää tihedus vähenenud, rõhutades kliimamuutuste kiirenevat mõju. Uuringus, milles analüüsiti 100,000 1 Euroopa Kosmoseagentuuri Copernicus Sentinel-40 ja CryoSati missioonide satelliidiradari pilti, leiti, et enam kui 1997% Antarktika ujuva jääriiulite maht on alates 162. aastast oluliselt vähenenud. 71 Antarktika jääriiulist on 8.3 mahu vähenemine, mille tulemuseks on kogu uuringuperioodi jooksul ligikaudu XNUMX triljoni tonni jääkadu.

Leiud toovad esile selle jääkaotuse võimalikud tagajärjed. Antarktika maismaal asuvate jääkihtide laiendustena toimivad jääriiulid barjäärina, mis aeglustab jää voolu ookeani, stabiliseerides seega liustikke. Jääriiulite kadumine ei aita aga kaasa mitte ainult meretaseme tõusule, vaid ka kiirenenud jääkadudele liustiku magevee näol, mis voolab ookeani. See kahekordne mõju kujutab endast märkimisväärset ohtu.

Uuring paljastas, et jääriiulite sulamise tagajärjel on ookeani sattunud ligikaudu 74 triljonit tonni magedat sulavett. See sulavee sissevool võib mõjutada ookeanide tsirkulatsiooni, mis mängib olulist rolli globaalse temperatuuri reguleerimisel ja vee-elustiku toetamisel.

Uuring näitas ka keerulist pilti Antarktika jää kadumisest. Erinevate hoovuste ja tuulte mõjul soojema veega mandri läänepoolsetel jääriiulitel tekkis suurem jääkadu kui idaküljel. Antarktika suurim jääriiul Getz kaotas alates 2. aastast 1997 triljonit tonni jääd, kusjuures umbes 5% kahjust on tingitud jää purunemisest ja ookeani triivimisest. Ülejäänud 95% kahjust tulenes jääriiuli põhjas sulamisest.

Uuringus jõutakse järeldusele, et peaaegu pooled Antarktika jääriiulitest vähenevad ilma taastumise märkideta, mis näitab, et need ei suuda soojeneva kliima survel taastuda. See rõhutab tungivat vajadust Antarktika jätkuva satelliitseire järele, nagu Copernicus Sentinel-1 ja CryoSat missioonid, et jälgida ja mõista sellel kaugemal polaarmaastikul toimuvaid muutusi.

Allikad:

– Science Advancesi ajakirja väljaanne

– Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Copernicus Sentinel-1 ja CryoSat satelliidimissioonid