Kosmoselaevade mõju Maa atmosfääri koostisele

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud hiljutisest uuringust selgus, et satelliidid ja kosmoseaparaadid saastavad Maa atmosfääri suure hulga metallidega. See reostus esineb stratosfääris, piirkonnas, mis sisaldab suurt osoonikontsentratsiooni.

Uurimisrühm, mida juhtis Dan Cziczo Purdue ülikoolist, kogus andmeid peaaegu 12 miili kõrgusel lendavate lennukitega. See võimaldas neil jäädvustada täpseid mõõtmisi ilma õhusõiduki aurude saastumiseta. Uuring avastas, et metallid, nagu liitium, vask, alumiinium ja plii, mida tavaliselt kosmoselaevades leidub, ületasid looduslikult esineva kosmilise tolmu taseme.

Lisaks leidis töörühm, et peaaegu 10 protsenti osoonikihi kaitsmiseks hädavajalikest väävelhappe osakestest oli saastunud kosmoseaparaatide aurustunud jäänustega. Unikaalsete elementide, nagu nioobium, olemasolu näitab rakettides soojuskaitsete kasutamist. Need tõendid viitavad reostusele, mis pärineb pigem kosmoselaevadest kui meteoriitidest, mis on püsinud sajandeid muutumatuna.

Selle reostuse keskkonnamõju ei ole veel täielikult teada. Arvestades orbiidil olevate satelliitide arvu prognoositavat kasvu, võib olukord aga halveneda. Hinnanguliselt on 50,000. aastaks veel 2030 50 satelliiti, kusjuures esirinnas on sellised ettevõtted nagu SpaceX ja Amazon. Kosmosetööstuse kiire kasv tähendab, et kuni XNUMX protsenti stratosfääris leiduvatest aerosooliosakestest võib lõpuks sisaldada kosmoselaevadesse uuesti sisenevatest metallidest.

Need leiud tekitavad muret kosmosetööstuse laienemise tagajärgede pärast keskkonnale. Kosmoseprügi kogunemine ja inimtekkeliste materjalide vabanemine stratosfääri nõuavad täiendavat uurimist. Kuna me toetume jätkuvalt suuresti satelliitidele ja kosmoseaparaatidele, on ülioluline välja töötada jätkusuutlikud tavad, mis minimeeriksid negatiivset mõju meie atmosfäärile.

Allikas: Proceedings of the National Academy of Sciences