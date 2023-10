Süvakosmose kliima vaatluskeskus jäädvustab suurejoonelise foto päikesevarjutusest

By

NASA, riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) ja USA õhujõudude ühistööna tegutsev süvakosmosekliima vaatluskeskuse (DSCOVR) satelliit jäädvustas hiljuti tähelepanuväärse foto "tulerõnga" päikesevarjutusest, mis toimus 14. oktoober 2023. See päikesevarjutus võlus miljoneid taevavaatlejaid kogu Ameerikas ja DSCOVR-i ainulaadne vaatenurk peaaegu 1 miljoni miili kauguselt pakkus hingematvat vaadet.

DSCOVR-i tehtud pilt näitab meie planeeti oma elavate siniste varjunditega kosmose tohutu mustuse taustal. Suur osa Põhja-Ameerikast näib aga kuu hämara varju tõttu summutatud. Selle satelliidi põhiülesanne on jälgida päikesetuult ja parandada kosmose ilmaprognoose. Lisaks kasutab see NASA Maa polükromaatilist pildikaamerat (EPIC), et jälgida Maad ja jäädvustada hämmastavaid sündmusi, nagu hiljutine päikesevarjutus.

Päikesevarjutused tekivad siis, kui Kuu joondub Maa ja päikese vahel, blokeerides selle ketta meie vaatenurgast. Sellised joondused on suhteliselt haruldased, kuna Kuu orbiit ümber meie planeedi on Maa orbiidiga ümber päikese kallutatud umbes 5 kraadi.

Hiljutise varjutuse ajal paistsid kuu ja päike Maa taevas olevat ligikaudu ühesuurused. Kuu elliptiline orbiit tähendas aga seda, et see ei suutnud päikest täielikult katta, mille tulemuseks oli rõngakujuline või "tulerõnga" varjutus. Seda tüüpi varjutuse korral ümbritseb Kuu ketast hele valgusrõngas. Need, kellel oli õnn olla 130 miili laiuse rõngakujulise raja sees, olid selle suurepärase nähtuse tunnistajaks.

Lisaks DSCOVR-ile jäädvustasid ka teised Maa ümber tiirlevad satelliidid pilte ja videoid varjutusest, kui Kuu vari kagust üle USA läbis.

Allikad:

– Pildi krediit: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

- NOAA

– USA õhuvägi