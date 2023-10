Ida-Antarktika jää all asuva iidse maastiku uurimine

Hiljutine uuring paljastas Ida-Antarktika jääkihi all peidetud iidse maastiku, mis annab ülevaate piirkonna jääajaeelsest minevikust. Ühendkuningriigis Durhami ülikoolis läbi viidud uuringud kasutasid satelliidiandmeid, et paljastada Aurora ja Schmidti subglatsiaalsete vesikondadega külgnev maatükk, mis on püsinud suures osas muutumatuna kuni 34 miljonit aastat. See maatükk pakub "maastiku kummitust" enne jääkihi moodustumist, nagu kirjeldas uuringu kaasautor Stewart Jamieson.

Olemasolevaid andmeid kasutades suutsid teadlased kaardistada jääpinna lainetused, mis vastasid allpool aset leidnud kõrguse muutustele. Need peened kalded paljastasid subglatsiaalse maastiku, mis asub 1.2 miili (2 kilomeetrit) pinna all. Maastik koosnes kolmest eraldiseisvast maamassist, mida ühendasid U-kujulised orud, mis näitab, et need olid kunagi osa pidevast moodustisest. Kuid iidse superkontinendi Gondwana lagunemise ajal põhjustasid tektoonilised jõud tõenäoliselt nende maismaamasside eraldumise.

Uuring viitab sellele, et kui kliima pärast kriidiajastut jahenes, moodustusid iga maismaa kohale jäämütsid. Sellele järgnenud sulamine ja äravool tekitasid jõed, mis suundusid sel ajal avaneva ranniku poole. Ligikaudu 34 miljonit aastat tagasi kasvas Antarktikat tänapäeval kattev massiivne jääkiht ja mattis kogu kontinendi, säilitades selle jää-eelse maastiku.

Huvitav on see, et mõned Ida-Antarktika osad koges jääkilbi raskuse tõttu märkimisväärset erosiooni. Hiljuti avastatud asukohas ei saavutanud jää aga paksust, mis võimaldaks vett koguneda, hoides seega ära erosiooni. See viitab sellele, et see konkreetne maastik on püsinud miljonite aastate jooksul suhteliselt stabiilsena.

Kuigi maastiku vanuse kinnitamiseks on vaja täiendavat uurimist, pakuks väärtuslikku teavet jää puurimine kivimi- ja setteproovide eraldamiseks. Ida-Antarktika jääkihi all oleva iidse maastiku mõistmine on selle käitumise ennustamiseks soojenevas maailmas ülioluline. Maastiku kuju ja omadusi mõistdes saavad teadlased ülevaate praegusest jäävoolust ja prognoosida tulevasi muutusi.

KKK

