Sarah Abo kütkestav intervjuu astronaut Michael Collinsiga

Hiljutises intervjuus oli ajakirjanikul Sarah Abol au vestelda astronaut Michael Collinsiga, NASA kosmoselaeva Apollo 11 piloodiga, mis tõi 1969. aastal edukalt esimesed inimesed Kuule. Kuigi sellega seostatakse sageli selliseid nimesid nagu Neil Armstrong ja Buzz Aldrin. ajalooline missioon, tagasid Collinsi piloodioskused neile ohutu tagasipöördumise Maale.

Kuigi Collins ise Kuule jalga ei astunud, jättis tema uskumatu teekond väljaspool planeeti Sarah’le püsiva mulje. Ta kirjeldas Collinsi vaatenurka aukartustäratavana, öeldes, et kui viibite kosmoses ja näete Maad, tundub see pisikese isendina, mida saab pöidlaga katta. See kogemus tuletab meelde meie väiksust selle galaktika avarustes, kus me elame.

Nende vestluse ajal märkis Sarah, et Collins tundus olevat inimloomusega sügavalt kooskõlas. Kuni oma surmani 2021. aastal kehastas ta jätkuvalt uudishimu ja isiklikku kasvu. Collins rõhutas, kui oluline on olla uudishimulik, soovida teiste kohta rohkem teada saada ning suurendada valmisolekut küsimusi esitada ja kuulata. Ta uskus, et selle uudishimu kaudu saab isiksusena edasi kasvada.

Sarah pidas oma intervjuud Michael Collinsiga märkimisväärseks võimaluseks. Teda inspireerisid tema arusaamad inimese teadmiste ja mõistmise soovist. Collinsi ainulaadne perspektiiv Kuu ümber tiirleva astronaudina tuletas meelde meie kohta universumis ning uudishimu ja kasvu tähtsust meie elus.

Allikad:

- Puudub