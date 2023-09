Asteroid Bennu võib potentsiaalselt Maad tabada 150 aasta pärast

NASA teadlaste hiljutise uuringu kohaselt võib NASA OSIRIS-RExi missiooni sihtmärgiks olev asteroid Bennu tuntud kosmosekivim veidi enam kui 150 aasta pärast Maaga kokku põrgata. Mõju tõenäosus on aga väike, vaid 0.037%.

Missioon OSIRIS-REx on püüdlus koguda proove Maa-lähedaselt asteroidilt Bennult, et saada paremini aru selle koostisest ja päikesesüsteemi päritolust. Mehitamata päikeseenergial töötav kosmoselaev, mis on ligikaudu majapidamises kasutatava tööriistaruumi suurune, on Bennusse jõudmiseks läbinud seitsme aasta jooksul 4.4 miljardit miili.

Pühapäeva hommikul naaseb kosmoselaev Maale ja viskab asteroidilt maha hinnanguliselt pool kilo kive. NASA teeb maandumisest otseülekande ja kogutud proovid saadetakse uurimiseks Houstonis asuvasse laborisse.

Maalähedaseks objektiks (NEO) klassifitseeritud Bennu on Maaga varem kokku puutunud kolm korda – aastatel 1999, 2005 ja 2011. Eeldatakse, et ta möödub Maale veelgi lähemalt kui Kuu aastal 2135 ja on väike võimalus, et meie planeedi gravitatsiooniline tõmbejõud võib põhjustada Bennu kokkupõrke Maaga 24. septembril 2182. Selle juhtumise tõenäosus on aga vaid 1:2,700.

1999. aastal avastatud Bennu on umbes kolmandik miili lai ja kaetud rändrahnidega. See tiirleb ümber päikese iga 14 kuu tagant ja on rikas süsiniku poolest, mistõttu on see väärtuslik teabeallikas päikesesüsteemi tekke ja elu tekke kohta. Asteroid sai nime Päikese, loomise ja taassünniga seotud Egiptuse jumaluse järgi.

Kuigi Bennu Maad tabamise võimalus võib kõlada murettekitavalt, on oluline meeles pidada, et tõenäosus on äärmiselt väike. NASA missioon koguda proove Bennust annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi ajaloost ja kosmoses eksisteerivatest võimalikest ohtudest.

Allikad:

- NASA

– USA täna