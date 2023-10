Keskkonnasõbralik lahendus mikroplasti veest eemaldamiseks

Korea teaduse ja tehnoloogia instituudi (KIST) teadlased on välja töötanud keskkonnasõbraliku materjali, mis suudab mikroplasti veest tõhusalt eemaldada. Mikroplastid, mis on plastjäätmed, mis aja jooksul lagunevad väiksemateks kui 20 μm osakesteks, kujutavad endast olulist keskkonna- ja terviseriski. Praegused veepuhastusjaamad ei suuda eemaldada väiksemat kui 20 μm mikroplasti, mistõttu tuleb leida alternatiivseid lahendusi.

Dr Jae-Woo Choi ja tema meeskond KIST-i veetsükliuuringute keskuses on välja töötanud metallorgaanilise skeletipõhise tahke flokulandi, mis suudab nähtava valguse kiiritamisel nanoplasti agregeerida. Materjal põhineb Preisi sinisel, metall-orgaanilisel karkassil põhineval ainel, mida on varem kasutatud radioaktiivsete elementide adsorbeerimiseks reoveest.

Teadlased avastasid, et Preisi sinine võib nähtava valguse all tõhusalt agregeerida mikroplasti. Seejärel töötasid nad välja materjali, mis maksimeerib Preisi sinise agregatsiooni efektiivsust, kohandades kristallstruktuuri. Kui materjali kiiritatakse nähtava valgusega, saab 0.15 μm suurust mikroplasti aglomeerida umbes 4,100 korda suuremaks, muutes need hõlpsamini eemaldatavaks.

Katsete käigus suutsid teadlased väljatöötatud materjali kasutades eemaldada veest kuni 99% mikroplastist. Lisaks võib materjal flokuleerida mikroplasti rohkem kui kolm korda oma kaalust, edestades tavalisi rauda või alumiiniumi kasutavaid flokulantisid umbes 250 korda.

See keskkonnasõbralik lahendus mitte ainult ei eemalda tõhusalt mikroplasti, vaid kasutab ka Preisi sinist, mis on inimkehale kahjutu. See on tahke flokulant, mis hõlbustab jääkainete taastamist vees ja kasutab energiaallikana looduslikku valgust, mille tulemuseks on madala energiatarbega protsess.

Teadlased usuvad, et sellel tehnoloogial on suur turustamispotentsiaal ja seda saab rakendada üldistes jõgedes, reoveepuhastites ja veepuhastusjaamades. Lisaks mikroplastile saab materjali kasutada ka muude saasteainete eemaldamiseks veesüsteemidest.

Teadus- ja IKT-ministeeriumi toetatud uurimus avaldati 1. oktoobril rahvusvahelises ajakirjas Water Research.

Allikas:

– Korea teaduse ja tehnoloogia instituut (KIST)