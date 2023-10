Vene kosmonaudid paigaldavad rahvusvahelises kosmosejaamas kosmoskõnni ajal riistvara

By

Vene kosmonaudid Oleg Kononenko ja Nikolai Tšub läbisid edukalt kosmosekõnni rahvusvahelises kosmosejaamas, paigaldades Poisk Mini uurimismoodulisse olulise riistvara. Veidi üle 7 tunni kestnud kosmosekõnnil lülitusid kosmonaudid Nauka moodulile, kuhu paigaldasid nano-satelliit- ja sideseadmete süsteemid.

Kosmosekõnni ajal kogesid Kononenko ja Chub satelliidisüsteemi täielikul paigaldamisel väikest viivitust, mis pikendas nende ülesande kestust. Küll aga õnnestus edukalt lõpule viia sidevahendite paigutamine moodulisse. Nano-satelliidisüsteemi paigaldamine viiakse läbi tulevasel kosmosekõnnil.

See missioon tähistas Oleg Kononenko, kogenud kosmonaudi, kellel on ulatuslikud kosmosekõnnikogemused, kuuendat kosmoseskäiku. See oli Nikolai Chubi esimene kosmosekäik, mis demonstreeris kosmonautide oskusi ja kohanemisvõimet, kui nad töötasid koos ilmaruumi keerulistes tingimustes.

Tulevikku vaadates on NASA astronaudid Loral O'Hara ja Jasmin Moghbeli kavandatud 30. oktoobril kosmoseskäigule. Nende ligikaudu 6 ja pool tundi kestva missiooniga kaasneb kriitiliste ülesannete täitmine rahvusvahelises kosmosejaamas.

See koostöö Venemaa ja NASA astronautide vahel rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust kosmoseuuringutes. Kombineerides teadmisi ja ressursse, võivad riigid saavutada märkimisväärseid verstaposte teadusuuringutes ja veelgi parandada meie arusaamist universumist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on kosmosematka eesmärk?

Kosmosekäigu eesmärk oli paigaldada rahvusvahelise kosmosejaama Poisk Mini uurimismoodulisse riistvara, sealhulgas nano-satelliit- ja sideseadmete süsteemid.

2. Kui kaua kosmosekäik kestis?

Kosmoseskõnd kestis ligikaudu 7 tundi ja 41 minutit, mis on satelliidisüsteemi paigaldamise viibimise tõttu veidi kauem kui planeeritud 6 tundi ja 52 minutit.

3. Mis tähtsus on missioonil NASA astronautide jaoks?

NASA astronaudid Loral O'Hara ja Jasmin Moghbeli peavad 30. oktoobril tegema kosmosekõnni, aidates kaasa käimasolevatele ülesannetele ja operatsioonidele rahvusvahelises kosmosejaamas.

4. Miks on rahvusvaheline koostöö kosmoseuuringutes oluline?

Rahvusvaheline koostöö võimaldab riikidel ühendada teadmisi ja ressursse, mis viib murranguliste teadusuuringute ja edusammudeni meie arusaamises universumist. Koostöö edendab ühiseid eesmärke ja toob kasu ülemaailmsele kosmosekogukonnale.