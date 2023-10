Vene kosmonaudid lasid kosmoseskäigu ajal välja tudengisatelliidi, et uurida päikesepurjesid

By

Vene kosmonaudid Oleg Kononenko ja Nikolai Tšub saatsid kosmoseskäiku tehes edukalt õhku üliõpilassatelliidi Parus-MGTU. Katse osana on satelliidi eesmärk uurida päikesepurjede liikumist. Baumani Moskva Riikliku Tehnikaülikooli üliõpilaste poolt välja töötatud stardiseade tagab nanosatelliidile lineaarse trajektoori, mis on satelliitide tulevaseks kasutuselevõtuks ülioluline.

Kononenko ja Chubi kosmoskõnni esmane eesmärk oli lahutada mooduli “Nauka” sekundaarne radiaatori ahel põhimooduli ahelast. See toiming oli vajalik 9. oktoobril toimunud lekke tõttu. Kosmonautid kontrollisid ja pildistasid kinnise koha, võimaldades Maal asuvatel spetsialistidel analüüsida ja tuvastada rikkumise allikat.

Pärast satelliidi kasutuselevõttu jälgivad kosmonaudid päikesepurje kasutuselevõttu, eeldades, et päikeselaetud osakestega kokkupuutuva purje pikkuse kohandamine hõlbustab kosmoselaeva tõukejõu ja orbiidi muutmist.

Lisaks satelliidi orbiidile saatmisele viisid Kononenko ja Chub moodulil “Nauka” läbi ka radarikperimendi “Napor-MiniRSA”. Katse eesmärk on jälgida Maa pinda keskkonna-, hädaolukordade ja loodusvarade haldamise eesmärgil. Uurimist juhib raketi- ja kosmosekorporatsioon "Energia".

Kui Kononenko ja Chub lisaaega saavad, vahetavad nad oma kosmosekäigu ajal välja kinnitusplaadid, mis kinnitavad kaableid Zvezda teenindusmooduli dokitud asendisse. See ülioluline ülesanne tagab mooduli korraliku funktsionaalsuse ja turvalisuse.

Kosmosekõnd algas kell 20:49 Moskva aja järgi (17:49 UTC, 23:19 IST), väikese uurimismooduli “Poisk” luugi avamisega. Kosmonautid veedavad rahvusvahelisest kosmosejaamast väljas kokku 6 tundi ja 52 minutit. See konkreetne missioon tähistab nende esimest kosmoseskäiku pärast ISS-i saabumist 15. septembril 2023, muutes selle aasta kuuendaks Venemaa kosmoseskäiguks. Kuigi Chub seikleb esimest korda töö pärast ISS-ist välja, on see Kononenko kuues kosmosekäik.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on "Parus-MGTU" satelliidi eesmärk?

Satelliidi "Parus-MGTU" eesmärk on uurida päikesepurjede liikumist osana Venemaa kosmonautide poolt kosmoseskäigul läbi viidud eksperimendist.

K: Mis tähtsus on Moskva Riikliku Tehnikaülikooli Baumani üliõpilaste poolt välja töötatud stardiseadmel?

Stardiseade tagab nanosatelliidile lineaarse trajektoori, mis on tulevaste satelliitide kasutuselevõtu jaoks ülioluline ja hoiab ära võimalikud kõrvalekalded kosmoseaparaadi käsitsi eemaldamisel.

K: Mis on Napor-MiniRSA radarikperimendi eesmärk?

Moodulil “Nauka” läbiviidud radarikatse “Napor-MiniRSA” on mõeldud Maa pinna seireks keskkonnaseire, hädaolukordade seire ja loodusvarade majandamise eesmärgil.

K: Millist ülesannet täidavad Kononenko ja Chub teenindusmoodulis Zvezda?

Kui kosmonaudid antakse lisaaega, asendavad nad kinnitusplaadid, mis kinnitavad kaablid dokitud asendisse, et tagada mooduli nõuetekohane funktsionaalsus ja turvalisus.

K: Kui kaua veedavad Kononenko ja Chub väljaspool rahvusvahelist kosmosejaama?

Kosmonautid viibivad väljaspool rahvusvahelist kosmosejaama kokku 6 tundi ja 52 minutit oma kosmosekõnni ajal.