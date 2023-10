SpaceX nõuab kiiremat käivitamise litsentsimist

Kokkuvõte: SpaceX avaldab survet Föderaalsele Lennuametile (FAA), et kiirendada stardilitsentsimise protsessi. Ettevõtte Starship rakett on valmis teiseks lennukatsetuseks, kuid ootab lõplikku regulatiivset heakskiitu. SpaceX loodab käivituda novembri esimesel poolel. Vahepeal plaanib Virgin Galactic lennata kuue kuu jooksul kuue kuu jooksul 2. novembril. Väikesed stardiettevõtted näevad vaeva, et konkureerida SpaceXi madalate hindadega Falcon 9 missioonide jaoks. SpaceX-i turgu valitsev positsioon turul on avaldanud väikesele starditööstusele tohutult jahutavat mõju. SpaceX pakub sõidujagamisvõimalusi väikestele satidele juba 5,500 dollari eest kilogrammi kohta, mis on palju madalam hind kui spetsiaalsed väikesed kanderaketid. Kolm USA ettevõtet, SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic, on taotlenud õppeperioodi pikendamist, enne kui hakatakse rakendama uusi föderaalseid ohutuseeskirju äriliste inimeste kosmoselendude missioonide jaoks. Föderaalmääruste 20-aastane moratoorium aegub 1. jaanuaril.

SpaceX intensiivistab oma jõupingutusi, et saada Föderaalselt Lennuametilt (FAA) kiiremat stardilitsentsi. Ettevõte on lõpetanud vajalikud ettevalmistused oma Starshipi raketi teiseks lennukatsetuseks, kuid ootab lõplikku regulatiivset heakskiitu. Varasem võimalik käivitamise kuupäev on nüüd novembri esimene pool. Virgin Galactic seevastu valmistub kuuendaks missiooniks kuue kuu jooksul, mis on kavandatud 2. novembriks.

Väikesed stardiettevõtted seisavad aga silmitsi väljakutsetega konkureerimisel SpaceXi madalate hindadega Falcon 9 missioonide jaoks. Tööstusharu juhid on väitnud, et SpaceX-i turgu valitsev seisund turul on avaldanud märkimisväärset mõju väikesele starditööstusele, muutes neil raskeks hinnakonkurentsi. SpaceX pakub praegu väikeste satelliitide jaoks sõidujagamise võimalusi kuni 5,500 dollarit kilogrammi kohta. Kuigi need hinnad on tõusnud esialgselt 5,000 dollarilt kilogrammi kohta, jäävad need siiski palju madalamaks, mida spetsiaalsed väikesed kanderaketid pakuvad.

Lisaks on kolm USA ettevõtet, SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic, kokku tulnud, et taotleda õppeperioodi pikendamist enne uute föderaalsete ohutuseeskirjade rakendamist äriliste kosmoselendude missioonide jaoks. Praegune 20-aastane föderaalmääruste moratoorium aegub 1. jaanuaril. Ettevõtted usuvad, et tööstus ei ole veel piisavalt küps uute ohutuseeskirjade vastuvõtmiseks ning nad teevad FAA ja teiste valitsusasutustega koostööd, et kehtestada uus ohutus. kosmosetranspordi raamistik.

Allikad:

– Allikas 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Allikas 2: Kosmoseuudised – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Allikas 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/