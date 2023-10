Ilmunud on Kuu moodustumine: Kuukristallide uued ülevaated

Teadlased on 17. aastal Apollo 1972 missiooni käigus kogutud kivimiproovidest leitud kristallide uurimisel omandanud sügavama arusaama Kuu tekkest ja vanusest. Varem arvati, et Kuu tekkis umbes 4.4 miljardit aastat tagasi. Tsirkoonkristallide analüüsile tuginedes aga oletavad teadlased nüüd, et Kuu võib olla arvatust umbes 40 miljonit aastat vanem, ulatudes 4.46 miljardi aasta vanuseni.

Kuu kujunemise juhtiv hüpotees on Marsi-suuruse objekti nimega Theia kokkupõrge varajase Maaga, mis paiskas sula kivi kosmosesse. See praht ühines lõpuks kuuks. Kuigi hüpotees on laialdaselt aktsepteeritud, on Kuu tekke täpset aega olnud raske kindlaks teha.

Astronauti Harrison Schmitti kogutud kivimifragmendist leitud tsirkoonkristallid on mänginud Kuu vanuse määramisel üliolulist rolli. Kasutades tehnikat, mida nimetatakse aatomsondi tomograafiaks, suutsid teadlased kinnitada pärast hiiglaslikku kokkupõrget tekkinud kristallide vanust. Teadaolevalt äärmiselt vastupidavate tsirkoonkristallide olemasolu Maa, Marsi ja Kuu proovides rõhutab nende olulisust taevakehade varase ajaloo mõistmisel.

Kosmokeemiku Philipp Hecki juhitud teadlaste rühma läbiviidud uuringud on toonud valgust veel ühele aspektile Kuu mõjust Maale. Kuu moodustanud kokkupõrge avaldas Maale kataklüsmilist mõju, muutes selle pöörlemiskiirust. Lisaks on Kuu gravitatsioonijõud mänginud otsustavat rolli Maa telje kalde stabiliseerimisel ja selle pöörlemiskiiruse aeglustamisel. Need tegurid on avaldanud sügavat mõju Maa kliimale ja selle võimele säilitada elu.

Uuring ei anna mitte ainult väärtuslikku teavet Kuu kujunemise ja Maa ajaloo kohta, vaid toob esile ka mitu aastakümmet tagasi läbi viidud kosmosemissioonidelt kogutud materjalide uurimise tähtsuse. Täiustatud analüütilised tehnikad, nagu aatomisondi tomograafia, on võimaldanud teadlastel avastada uut teavet Apollo missioonide käigus kogutud proovidest. Jätkuv Kuu uurimine ja uurimine ei paranda mitte ainult meie arusaamist meie taevasest naabrist, vaid sillutab teed ka tulevasteks süvakosmoseuuringuteks.

