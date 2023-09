Korallriffide taaselustamine robotiabiga

Kliimamuutused ohustavad korallriffe kogu maailmas, kuna temperatuuri tõus ja hapestumine põhjustavad korallide pleekimist ja surma. Traditsioonilised korallide taastamise jõupingutused on tuginenud aeglastele ja kulukatele meetoditele, nagu korallifragmentide siirdamine kahjustatud riffidele. Lääne-Austraaliast Abrolhose saartelt pärit merebioloog Taryn Foster katsetab aga uut lähenemist riffide elavnemise kiirendamiseks.

Proua Foster on välja töötanud süsteemi, mis hõlmab korallifragmentide pookimist väikesteks pistikuteks ja nende asetamist lubjakivi tüüpi betoonist vormitud alusele. See meetod möödub aastatepikkusest lupjumise kasvust ja võimaldab korallidel kiiresti kasvada. Seni on tulemused olnud paljulubavad, kuna selles uues elupaigas on õitsele jõudnud erinevad koralliliigid.

Protsessi edasiseks kiirendamiseks on proua Foster teinud koostööd San Franciscos asuva inseneritarkvarafirmaga Autodesk. Autodeski teadlased on välja õpetanud tehisintellekti süsteemi, et juhtida inimestega koos töötavaid koostööroboteid ehk koboteid. Need robotkäed võivad pookida või liimida korallitükke seemnekorgile ja asetada need alusele. Robotid on osavad korallide kujundite variatsioonide käsitlemisel ja tunnevad ära, kuidas nendega toime tulla.

Selle tehnoloogia laborist välja viimisel reaalsesse maailma on aga väljakutseid. Märgade elavate korallide delikaatne käsitsemine on vajalik ja tuleb tegeleda soolase vee söövitava mõjuga elektroonikale. Lisaks tuleb arvesse võtta sellise tehnoloogia kõrget hinda. Projekti rahastamiseks plaanib proua Fosteri idufirma Coralmaker väljastada bioloogilise mitmekesisuse krediite, mis toimivad sarnaselt süsinikdioksiidi ühikutega, kusjuures turismitööstus on potentsiaalne klient.

Teised algatused korallriffide taastamiseks hõlmavad korallide külvamist, kus korallivastseid kasvatatakse laboris, enne kui need külvatakse lagunenud riffidele. Teadlased uurivad ka vastupidavamate "superkorallide" paljunemist ja kaaluvad radikaalseid ideid, näiteks geotehnilisi pilvi, et kaitsta korallisid liigse kuumuse eest. Lisaks kasutavad teadlased heli riffide tervise hindamiseks ja kalade meelitamiseks, kusjuures veealused valjuhääldid mängivad tervislikke helisid, mis aitavad riffide täiendamisel.

Kuigi korallriffide taastamise keerulisele probleemile pole kõigile sobivat lahendust, pakuvad need uuenduslikud lähenemisviisid lootust nende oluliste ökosüsteemide ellujäämiseks ja taaselustamiseks.

