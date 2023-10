Reisige päikesesüsteemis valguse kiirusel

Kujutage ette, kui saaksite reisida valguse kiirusel ja teha ringkäigu meie tohutus päikesesüsteemis. Just seda võimaldab teha lühifilm “Riding Light”. See Alphonse Swineharti loodud 45-minutiline video viib teid rännakule päikesest Jupiterini, tutvustades meie päikesesüsteemi uskumatuid vahemaid ja avarust.

Videol liigub üks valgusfooton Päikesest meie päikesesüsteemi äärealade suunas. Kui vaatate, jooksevad neli esimest planeeti mööda vähem kui 13 minutiga. Seejärel näete Vestat, asteroidivöö eredamat asteroidi. Varsti pärast seda järgnevad asteroidid Ceres ja Pallas ning enne Hygiea ilmumist tehakse kolmeminutiline paus. Lõpuks jääte ootama, kui lähenete Jupiterile ja selle Galilea satelliitidele.

Oluline on märkida, et video lõpeb Jupiteriga, kuid kui te jätkaksite, kuluks Saturnini jõudmiseks veel 35 minutit ja välisplaneetidele jõudmiseks veelgi rohkem aega.

Üks video tähelepanuväärsetest aspektidest on see, kuidas see demonstreerib meie päikesesüsteemi tohutuid vahemaid. Valgusel, universumi kõige kiiremini liikuval ainel, kulub päikeselt Jupiteri jõudmiseks üle poole tunni. See näitab, kui suur ja ekspansiivne meie päikesesüsteem tegelikult on.

Kui olete kosmoseentusiast, võite nautida ka teisi päikesesüsteemi videoreise. Näiteks Hubble'i suurtuur tutvustab hiiglaslikke planeete, samas kui virtuaalne ringkäik rahvusvahelises kosmosejaamas annab ainulaadse pilgu kosmoseelus. Samuti saate tutvuda eksoplaneetidega, Kuuga 4K-s või vaadata asteroidide suuruste võrdlust.

Nii et istuge, lõdvestuge ja asuge valguskiirusel virtuaalsele teekonnale läbi meie päikesesüsteemi. See on aukartust äratav kogemus, mis jätab teid aukartust tundma meie kosmilise naabruskonna avaruse ja ilu ees.

