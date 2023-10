Ookeani helid: mürasaaste ja kliimamuutuste mõju

Veealust maailma peetakse sageli vaikse ja rahuliku paigana. See arusaam ei saanud aga tõest kaugemal olla. Vastupidiselt levinud arvamusele kubiseb ookean helidest, alates küürvaalade kummitavatest lauludest kuni erinevate kalaliikide keeruliste sidevõrkudeni. Tegelikult levib heli vees kiiremini ja kaugemale kui õhus, muutes selle mereelustiku oluliseks elemendiks.

On põnev mõelda, kuidas meie arusaam ookeanist ja selle elanikest on aja jooksul arenenud. 1943. aastal leiutasid prantsuse insener Emile Gagnon ja mereväeleitnant Jacques Cousteau iseseisva veealuse hingamisaparaadi (SCUBA), mis muutis meie võimet uurida meresügavusi. Cousteau mängis oma murranguliste teledokumentaalfilmidega otsustavat rolli ookeanielu imede populariseerimisel ja valgustamisel, sarnaselt David Attenborough'ga tänapäeval.

Läbi ajaloo oleme ekslikult vaadanud ookeani vaikiva kuningriigina. Meie kõrvad, mis on häälestatud õhus levivatele vibratsioonidele, näevad vaeva, et tajuda veealust helipilti. Cousteau ise uskus, et sügavuses heli puudub. Nüüd teame aga, et ookean on helide sümfoonia, kus mereloomad kasutavad suhtlemiseks, navigeerimiseks ja jahipidamiseks keerulisi häälitsusi.

Kuid nagu paljude keskkonnaprobleemide puhul, on inimtegevus selle õrna tasakaalu rikkunud. Mürasaaste sellistest allikatest nagu laevamootorid, tuuleturbiiniseadmed ja mereväe õppused on alates tööstusrevolutsioonist pidevalt kasvanud. Pidev veealuse müra sumin on sundinud mereloomi, nagu vaalad, valjemini karjuma, et kakofooniat kuulda.

Kahjuks toob Utrechti ülikooli uus uuring veelgi murettekitavamaid uudiseid. Uurijad leidsid, et kliimamuutustest tingitud ookeanide soojenemine süvendab veealuse mürasaaste probleemi. Soojemad ja happelisemad veed parandavad heli läbimist vees, muutes ookeani veelgi mürarikkamaks. Kliimamuutused põhjustavad ka kihistumist Põhja-Atlandil, luues "helikanali", mis võimaldab müral edasi liikuda.

Selle kasvava veealuse mürasaaste mõju on märkimisväärne ja kaugeleulatuv. Mereelustik sõltub ellujäämiseks helist, alates kaaslaste leidmisest kuni toidu leidmise ja kiskjate vältimiseni. Häiritud helimaastikud võivad neid olulisi protsesse häirida, põhjustades rahvastiku vähenemist ja ökosüsteemi tasakaalustamatust.

Ookeani õrna akustilise keskkonna kaitsmiseks on ülioluline vähendada inimtegevusest tingitud veealuse müra allikaid ja leevendada kliimamuutuste mõju. Rangemad eeskirjad laevanduse, ehitustegevuse ja mereväeõppuste kohta võivad aidata mõju minimeerida. Lisaks on meie ookeanide loomuliku helipildi säilitamisel oluline toetada säästvaid tavasid ja mereelupaikade säilitamist.

Niisiis, järgmine kord, kui mõtisklete ookeani avaruste üle, pidage meeles, et selle pealtnäha rahuliku pinna all on helidest elav maailm – maailm, mida peame püüdma kaitsta kõigi selle elanike huvides.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kuidas leiutati autonoomne veealune hingamisaparaat (SCUBA)?

V: SCUBA leiutasid 1943. aastal prantsuse insener Emile Gagnon ja mereväeleitnant Jacques Cousteau.

K: Kuidas on meie arusaam ookeani helimaastikust aja jooksul muutunud?

V: Algselt arvati, et ookean on vaikne. Nüüd teame aga, et veealune maailm on täidetud mitmekesise heliga, alates vaalalauludest kuni erinevate kalaliikide suhtlusviisideni.

K: Kuidas mõjutab veealune mürasaaste mereelu?

V: Mürasaaste häirib mereloomade elutähtsaid side- ja navigatsiooniprotsesse, mis võib põhjustada populatsiooni vähenemist ja ökosüsteemi tasakaalustamatust.

K: Kuidas aitab kliimamuutus kaasa veealuse mürasaaste tekkele?

V: Kliimamuutustest tingitud ookeani soojenemine ja suurenenud happesus suurendavad heli edastamist vee kaudu, muutes veealuse helipildi valjemaks ja häirivamaks.

K: Mida saab teha veealuse mürasaaste vähendamiseks?

V: Inimtekitatud veealuse müra allikate suhtes rangemate eeskirjade rakendamine ja kliimamuutustega tegelemiseks vajalike meetmete võtmine võib aidata leevendada veealuse mürasaaste mõju mereelustikule.

Allikas: Utrechti Ülikool https://www.utrechtuniversity.nl/