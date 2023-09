Taimede evolutsioon: järkjärguline protsess uuendusperioodidega

Hiljuti ajakirjas Nature Plants avaldatud uurimus seab kahtluse alla pikaajalise veendumuse, et taimed arenesid oma ajaloo alguses järsu muutustega sarnaselt loomadega. Uuring näitab, et taimede evolutsioon koosneb pikkadest järkjärguliste muutuste perioodidest, mida katkestavad laiaulatuslike uuenduste lühikesed puhangud, eriti vastusena keskkonnaprobleemidele.

Kaasautor, professor Philip Donoghue Bristoli ülikoolist selgitas, et taimedel on ühine esivanem, mis pärines merest enam kui miljard aastat tagasi. Teadlased tahtsid testida, kas taimede evolutsioon järgis aeglast ja pidevat protsessi või oli sellel kiire muutuste puhang. Üllataval kombel leiti uuringus, et taimede evolutsioon oli mõlema segu, kusjuures pikad järkjärgulised muutused katkesid lühikeste innovatsioonipursketega. Need innovatsioonipursked võimaldasid taimedel ületada kuival maal elamise väljakutsed.

Oma teooria testimiseks analüüsisid teadlased 248 taimerühma sarnasusi ja erinevusi, alates üherakulistest tiikidest kuni maismaataimedeni, nagu samblad, sõnajalad, männid, okaspuud ja õistaimed. Nad uurisid ka 160 väljasurnud taimerühma, mis on teada ainult fossiilsete andmete põhjal.

Uurijad leidsid, et muutused taimede anatoomilises disainis toimusid koos sündmustega, mille käigus kogu raku geneetiline koostis kahekordistus. Lisaks olid taimede anatoomilise evolutsiooni peamised impulsid seotud väljakutsega elada ja paljuneda üha kuivemas keskkonnas, kui taimed siirdusid merelt maale.

Uuring ei anna mitte ainult uusi teadmisi selle kohta, kuidas taimed viimase miljardi aasta jooksul arenesid, vaid viitab ka sellele, et episoodiliste innovatsioonipurskete muster on keeruline mitmerakulise elu üldine plaan, mida on näha ka loomadel ja seentel.

Üldiselt pakub see uuring läbivaadatud arusaama taimede evolutsioonist, näidates, et see on järkjärguline protsess, millega kaasnevad vahelduvad suuremahulise innovatsiooni perioodid vastuseks keskkonnaprobleemidele.

Viide:

James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman ja „Evolution of Phenotypic Disparity in the taimeriigis Philip CJ Donoghue, 4. september 2023, Loodustaimed.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x