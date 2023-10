Teadlased rekonstrueerivad inimahvi ja inimese evolutsiooni võtmefossiili näo

Ameerika loodusloomuuseumi, Brooklyni kolledži ja Kataloonia paleontoloogiainstituudi teadlased Miquel Crusafont on edukalt rekonstrueerinud Pierolapithecus catalaunicuse näo, mis on suur ahvi ja inimese evolutsiooni uurimisel oluline fossiil.

Ligikaudu 12 miljonit aastat tagasi elanud liik Pierolapithecus catalaunicus on hominiidide evolutsiooni mosaiiksuse mõistmisel ülioluline. See on üks väheseid liike, mida tuntakse hästi säilinud kolju ja osalise luustiku järgi, pakkudes väärtuslikku teavet selle paiknemisest hominiidide sugupuus ja selle bioloogiast.

Varasemad arusaamad Pierolapithecusest viitasid sellele, et sellel oli püstine kehaplaan, enne kui ta töötas välja kohandused rippumiseks ja puuokste vahel liikumiseks. Koljukahjustuse tõttu on aga vaidlused selle evolutsioonilise positsiooni üle kestnud.

Nende küsimuste lahendamiseks kasutasid teadlased CT-skaneeringuid, et praktiliselt rekonstrueerida Pierolapithecus'e kolju ja võrdlesid seda teiste primaatide liikidega. Samuti modelleerisid nad ahvide näostruktuuri põhijoonte arengut. Nende avastused näitasid, et Pierolapithecusil on näokuju ja -suuruses sarnasused nii kivistunud kui ka elavate inimahvidega, kuid neil on ka erinevad näojooned, mida teistel keskmiotseeni ahvidel ei leidu.

Tulemused toetavad ideed, et Pierolapithecus esindab ahvide ja inimeste perekonna üht varasemat liiget. Evolutsiooniline modelleerimine näitas, et Pierolapithecus'e kolju on kuju ja suuruse poolest lähemal esivanemate vormile, millest arenesid välja elavad inimahvid ja inimesed. Leiud viitavad ka sellele, et gibonid ja siamangid, "väiksemad ahvid", on oma esivanematega võrreldes läbinud suuruse vähenemise.

Selles uuringus rõhutatakse hästi säilinud fossiilide rekonstrueerimise ja analüüsimise tähtsust, et paremini mõista inimahvide ja inimeste evolutsiooni. Saades ülevaate iidsete liikide, nagu Pierolapithecus, bioloogiast ja füüsikalistest omadustest, saavad teadlased veelgi täpsustada meie arusaama meie enda evolutsiooni ajaloost.

Allikad:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16. oktoober 2023

– Ameerika loodusloomuuseum, Brooklyni kolledž ja Kataloonia paleontoloogia instituut Miquel Crusafont.