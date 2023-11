Teadlased töötavad välja arseeniga legeeritud fosfor-nanoribbid, et parandada seadme jõudlust

University College Londoni (UCL) teadlased on nanomaterjalide vallas teinud märkimisväärse läbimurde. Nad on välja töötanud ühe aatomi paksused paelad, mis koosnevad arseeniga legeeritud fosforist, mis võivad oluliselt parandada erinevate seadmete, sealhulgas akude, superkondensaatorite ja päikesepatareide jõudlust.

UCL-i meeskond avastas fosfori nanoribad esmakordselt 2019. aastal. Sellest ajast alates on neid ülistatud kui "imematerjali", mis võib muuta paljudes rakendustes revolutsiooniliseks. Kuid puhastel fosforimaterjalidel on piiratud juhtivus, mis piirab nende kasutamist teatud seadmetes.

Oma viimases ajakirjas Journal of the American Chemical Society avaldatud uuringus leidsid teadlased, et lisades fosfori nanoribadele väikeses koguses arseeni, suutsid nad oluliselt parandada nende juhtivust temperatuuril üle -140 °C. See läbimurre mitte ainult ei säilitanud ainult fosforit sisaldavate lintide kasulikke omadusi, vaid avas ka uusi võimalusi energia salvestamiseks, meditsiinis kasutatavate infrapunadetektorite ja isegi kvantarvutuste jaoks.

Uurimisrühm usub, et sama tehnikat saab kasutada sulamite loomiseks, mis ühendavad fosforit teiste elementidega, nagu seleen või germaanium. See legeerimise mitmekülgsus avab võimaluste maailma nende nanomaterjalide omaduste kontrollimiseks ja nende potentsiaalsete rakenduste laiendamiseks.

Nende arseeni-fosfori nanoribade tootmisprotsess hõlmab fosfori ja arseeni lehtedest moodustunud kristallide segamist vedelas ammoniaagis lahustatud liitiumiga. See segu läbib rea keemilisi reaktsioone, mille tulemusena moodustuvad mõne kihi kõrgused, mitme mikromeetri pikkused ja kümnete nanomeetrite laiused paelad. Nende nanoribade üks peamisi omadusi on nende suur "augu liikuvus", mis parandab elektrivoolu voolu efektiivsust.

Teadlased eeldavad, et neid nanoribasid saab toota mastaapselt vedelal kujul, muutes need kulutõhusaks ja sobivaks paljudeks rakendusteks. Nende uskumatu potentsiaal parandada seadmete jõudlust energia salvestamise ja päikeseenergia valdkonnas võib sillutada teed taastuvenergia tehnoloogiate märkimisväärsetele edusammudele.

FAQ

Mis on fosfori nanoribad?

Fosfori nanoribad on ühe aatomi paksused lindid, mis koosnevad fosfori aatomitest. Neil on ainulaadsed omadused, mis muudavad need atraktiivseks mitmesuguste rakenduste jaoks, sealhulgas energiasalvestuse ja päikesepatareide jaoks.

Kuidas parandavad arseeniga legeeritud fosfori nanoribad seadme jõudlust?

Lisades fosfori nanoribadele väikeses koguses arseeni, suureneb nende juhtivus oluliselt. See täiustus võimaldab paremat energia salvestamist akudes, suurendada päikesepatareide efektiivsust ja potentsiaalseid rakendusi kvantarvutustes ja meditsiinilistes detektorites.

Kas fosfor nanoribone saab kombineerida teiste elementidega?

Jah, teadlased usuvad, et fosfori nanoribasid saab legeerida teiste elementidega, nagu seleen või germaanium, et veelgi parandada nende omadusi ja laiendada nende potentsiaalseid rakendusi.

Mis on arseeniga legeeritud fosfor-nanoribade tootmisprotsess?

Tootmisprotsess hõlmab fosfori ja arseeni lehtedest moodustunud kristallide segamist vedelas ammoniaagis lahustatud liitiumiga. See segu läbib keemilised reaktsioonid nanoribade moodustamiseks, mida saab kasutada erinevates seadmetes.