Gröönimaa jääkilbi sulamine võib meretaseme tõusu lisada üle meetri

Uues uuringus leiti, et globaalse soojenemise piiride ületamine võib kaasa tuua Gröönimaa jääkilbi, mis suurendab merepinna tõusu rohkem kui meetri võrra. Jääkilbi sulamine on alates 20. aastast vaadeldavale merepinna tõusule kaasa aidanud üle 2002%, mis kujutab endast märkimisväärset ohtu ranniku- ja saarekogukondadele. Teadlased kasutasid kahte mudelit, et hinnata, kuidas jääkilp reageerib tulevasele temperatuuritõusule, ja tulemused näitasid, et jääkilbi kadu võib vallandada, kui globaalne keskmine temperatuur ületab 1.7–2.3 kraadi võrra industriaalajastu eelsest tasemest. See võib viia jääkilbi peaaegu täieliku sulamiseni sadade või tuhandete aastate jooksul, mille tulemuseks on merepinna potentsiaalne seitsmemeetrine tõus. Kui aga kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate rakendamisega viidaks temperatuurid piisavalt kiiresti tagasi Pariisi kokkuleppe 1.5C piirini, saaks halvimaid tagajärgi vältida. Uuring rõhutab vajadust pöörata praegune soojenemise suundumus mõne järgmise sajandi jooksul tagasi, et vältida pöördumatuid kahjustusi.

Teadlased avastasid ka, et Gröönimaa jääkilp on lühiajalise soojenemise suhtes vastupidavam, kui seni arvati. Siiski rõhutasid nad, et temperatuuride taastamine jääkilbi ohutu läveni oleks palju keerulisem kui temperatuuride hoidmine sellest lävest madalamal. Uuringu tulemused rõhutavad kliimamuutustega tegelemise kiireloomulisust ülemaailmsete jõupingutuste kaudu heitkoguste vähendamiseks ja jätkusuutlike lahenduste leidmiseks.

Uuring annab olulise ülevaate globaalse soojenemise võimalikest tagajärgedest jääkatte sulamisele ja merepinna tõusule. Selles nõutakse viivitamatuid meetmeid kliimamuutuste leevendamiseks, et kaitsta haavatavaid kogukondi ja ökosüsteeme suurenenud üleujutuste ja ümberasustamise eest. Tulevased ÜRO kõnelused kliimamuutuste teemal Dubais on otsustava tähtsusega rahvusvaheliste poliitikate ja kohustuste kujundamisel kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisel.

