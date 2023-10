Tuumakellad: samm ülitäpse ajamõõtmise poole

Rahvusvaheline füüsikute meeskond on teinud edusamme tuumaüleminekul põhineva ülitäpse kella väljatöötamisel. USA Argonne'i riiklikus laboris töötav Juri Shvydko juhitud meeskond saavutas skandium-45 tuumaülemineku resonantsergastuse edukalt. Sellel üleminekul on potentsiaal luua tuumakell, mille täpsus on palju suurem kui praeguste aatomkellade puhul.

Kellad toetuvad ostsillaatorile, mis toodab püsivat sagedust. Aatomkellade puhul kasutatakse tseesiumi aatomitest eralduva mikrolainekiirguse sagedust. Tuumaüleminekud pakuvad aga veelgi täpsemate kellade võimalust. Tuumad on stabiilsemad ja kompaktsemad kui aatomid, mistõttu tuumakellad on müra ja häirete suhtes vähem vastuvõtlikud.

Tuumakellade loomise üheks väljakutseks on tuumaüleminekuga koherentse resonantskiirguse tekitamine. Röntgenikiirguse vabaelektronlaserite (XFEL) edenedes kinnitab Shvyd'ko, et tuumakella ostsillaatorite jaoks on nüüd võimalik otsene footoni ergastamine. Meeskond keskendus 12.4 keV üleminekule skandium-45-s, millel on äärmiselt kitsas ribalaius. Vaid väike osa röntgenikiirgusest suudab tuumasid resonantsi ergutada, samas kui resonantsiväline röntgenikiirgus tekitab märkimisväärset detektorimüra.

Selle probleemi lahendamiseks viis meeskond läbi katsed Euroopa XFEL-i rajatises Saksamaal. Nad tulistasid röntgenimpulsse skandium-45 fooliumi sihtmärgile ja eemaldasid seejärel kiiresti sihtmärgi, et mõõta resonantsergastussignaali. Langevate valgusimpulsside sagedust skaneerides suutsid nad tuvastada täpse resonantsi sageduse.

Tulemused näitasid, et ülemineku energiat saab mõõta eelmisest parimast väärtusest kaks suurusjärku väiksema määramatusega. Kui on võimalik teha täiendavaid parandusi, võivad tuumakellad olla täpsed 1 sekundiga iga 300 miljardi aasta järel. Sellel tehnoloogial on põnev mõju ülitäpse spektroskoopia, tuumakella tehnoloogia ja äärmusliku metroloogia jaoks.

Allikas: Nature (URL puudub)