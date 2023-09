Uus avastus paljastab vihjeid roosade teemantide leidmiseks

Austraalia Curtini ülikooli teadlaste uus uuring tuvastas kolmanda koostisosa, mis on vajalik roosade teemantide tekkeks Maa pinnal. Uuring keskendus Lääne-Austraalia Argyle'i vulkaanide teemandirikastele kivimitele, kasutades nende koostise analüüsimiseks laserkiire. Leiud viitavad sellele, et lisaks süsinikule ja tektooniliste plaatide põrkumisel tekkivatele jõududele vajab roosade teemantide olemasolu kontinente, mis olid mandrite lagunemisel sadu miljoneid aastaid tagasi välja venitatud.

Selle puuduva koostisosa avastamisel võib olla märkimisväärne mõju uute roosade teemandimaardlate ülemaailmsele otsingule. Juhtinud uurija dr Hugo Olierook selgitas, et maismaamasside venimisel tekivad maakoores tühimikud, mis võimaldavad teemante kandval magmal pinnale tõusta. Argyle'i piirkond, kus uuring toimus, tekkis iidse superkontinendi lagunemise tulemusena.

Dr Olierook selgitas lisaks, et maamasside kokkupõrge tekitab kahjustatud ala või “armi”, mis ei parane kunagi täielikult, ja just nendes armistunud piirkondades võib leida roosasid teemante. Ta mainis, et seni, kuni on olemas sügav süsinik, kontinentaalne kokkupõrge ja venitamine, võib olla võimalik avastada uusi roosade teemantide allikaid.

Vaatamata sellele põnevale avastusele ei jää uute roosade teemantide leiukohtade leidmine probleemideta. Enamik teemandimaardlaid on ajalooliselt leitud iidsete mandrite keskelt, kus pinnal paljanduvad peremeesvulkaanid. Argyle'i piirkond seevastu asub kahe iidse kontinendi õmbluses, mis on sageli kaetud liiva ja pinnasega. See tähendab, et on olemas avastamata roosade teemantidega vulkaanide võimalus, sealhulgas Austraalias.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uurimustöö ei heida valgust mitte ainult roosade teemantide moodustumise taga olevatele geoloogilistele protsessidele, vaid annab ka väärtuslikku teavet teemanditööstuse jaoks. Roosad teemandid on haruldased ja väga ihaldatud kalliskivid, Argyle'i vulkaan on tootnud üle 90% maailma varudest. Nende moodustamiseks vajalike tingimuste mõistmine võib suunata tulevasi uurimistööd ja potentsiaalselt viia nende vääriskivide uute allikate avastamiseni.

Allikad:

– “Leitud maailma suurim roosade teemantide allikas” – Nature Communications