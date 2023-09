Sierra de Atapuerca sügavuste uurimine

Hiljutine geoloogiline uuring, mille viisid läbi Josep M. Parés ja tema Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) meeskond, on süvenenud Hispaanias Sierra de Atapuerca maapinnale. Ajakirjas Marine and Petroleum Geology avaldatud uurimuse eesmärk oli mõista piirkonna süvastruktuuri ja selle geoloogilisi seoseid.

Uuringud näitasid, et pinna all olevad materjalid on lubjakivid, mis on nähtavad Sierra de Atapuerca ääres. Need materjalid on vaid "jäämäe tipp" palju suuremast maa-alusest struktuurist, mis ulatub üle 5 km laiuse. See struktuur tekkis pehmete materjalide, täpsemalt triiase lutiitide ja evaporiitide olemasolu tõttu, mis võimaldasid kihtidel liikuda.

Uuring valgustas ka Sierra de Atapuerca geoloogilist paigutust. Traditsiooniliselt antikliinina kirjeldatud geoloogilised tööd näitasid, et see struktuur ulatub 1,000 m sügavusest kaugemale. Sellel sügavusel toetuvad mesosoikumilised kihid paleosoikumi aluspõhjale, mis on jäik ja kristalne. Tulemused näitavad, et kihtide voltimine sai võimalikuks tänu spetsiifilistele materjalidele, mis toimivad määrdeainetena või eraldustasanditena, võimaldades kihtidel libiseda üle jäiga keldri. Duero nõo puhul koosneb irdumisaste triiase perioodi materjalidest, mis on mehaaniliselt nõrgad ning hõlbustavad katvate kihtide liikumist ja voltimist.

Selle uuringu tulemused annavad väärtuslikku teavet Sierra de Atapuerca süvastruktuuri ja selle geoloogiliste ühenduste kohta. Selle piirkonna maa-aluse geoloogia mõistmine on oluline selle geoloogilise ajaloo ja võimalike mõjude uurimiseks inimkonna arengule.

