Leiti tõhus ravi väävelsinepi mürgistuse korral

Alates I maailmasõjast sõjapidamises laialdaselt kasutatud väävelsinep on teadlastele pikka aega proovinud leida tõhusat ravi. Hiljutine uuring, mille viisid läbi kaks Lõuna-Dakota osariigi ülikooli teadlast, on aga avastanud potentsiaalse terapeutilise lähenemisviisi väävelsinepi mürgituse raviks.

Varasemad väävelsinepi uuringud on näidanud, et gaasil on ohvritele nii vahetu kui ka pikaajaline mõju. Vahetute mõjude hulka kuuluvad mõru maitse suus, küüslaugu lõhn, peavalud, nägemise kaotus, villid ja veritsev nahk. Pikaajalised mõjud võivad ilmneda kuni 40 aastat pärast kokkupuudet ja hõlmavad tüsistusi kopsudes, silmades ja nahas.

Ravi leidmise raskus seisneb selles, et väävelsinepil on keha ründamiseks mitu mehhanismi, mis erineb teistest keemiarelvadest, mis on suunatud ühele ensüümile. Kuid teadlased on tuvastanud molekuli nimega metimasool, mis näitab väävelsinepiga reaktiivsust, põhjustamata nahakahjustusi.

Metimasool võib potentsiaalselt olla tõhus ravivõimalus väävelsinepi mürgistuse korral. Teadlased valmistavad praegu ette stipendiumi, et jätkata elusorganismide uurimist ja teha see ravi lõpuks laialdaselt kättesaadavaks.

Selle uuringu tulemused annavad lootust neile, kes puutuvad kokku väävelsinepiga, ja pakuvad võimalust vähendada nii gaasi vahetut kui ka pikaajalist toksilist mõju. Käimas on täiendavad uuringud, et hinnata metimasooli efektiivsust in vivo.

See läbimurre väävelsinepi mürgituse tõhusa ravi leidmisel tähistab olulist edasiminekut keemiliste sõjaainetega kokkupuute uurimise valdkonnas.

