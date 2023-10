Grafeeni nanostruktuuride magnetiliste saladuste avamine

By

Teadlaste rühm, mida juhib David Serrate, on saavutanud nanotehnoloogia vallas murrangulise saavutuse. Nad on esimest korda edukalt pildistanud grafeeni nanostruktuuri magnetilist käitumist, pakkudes väärtuslikku teavet selle võimalike rakenduste kohta.

Grafeen, üks süsinikuaatomite kiht, mis on paigutatud kuusnurksesse võresse, on tuntud oma erakordsete omaduste poolest, nagu kõrge tugevus, elektrijuhtivus ja optiline läbipaistvus. Selle magnetkäitumise mõistmine ja rakendamine on aga endiselt väljakutse.

Meeskond töötas välja uudse meetodi grafeeniribade magnetiliseks iseloomustamiseks, sünteesides need otse magnetpinnale. Spetsiaalselt disainitud orgaanilise prekursori abil lõid nad aatomiliselt täpsete servadega kitsad lindid, mis sisaldasid vaheldumisi sik-sak-kujulisi grafeeni segmente. See ainulaadne geomeetria tekitas servade ümber piiratud elektronpilve, mille tulemuseks oli sisemine magnetism.

Magnetseisundi tuvastamiseks ja visualiseerimiseks kasutasid teadlased tehnikat, mida nimetatakse spin-polariseeritud skaneerivaks tunnelmikroskoopiaks (STM). See mikroskoopiameetod hõlmab proovi ja terava nõela vahelise voolu voolu kujutamist aatomi täpsusega. Erinevate magnetiseeringutega voolu jälgides suutsid nad määrata grafeeni nanostruktuuride magnetilisi omadusi.

Grafeeni nanostruktuuridel on tohutu potentsiaal kohandatud magnetiliste ja kvantomadustega elektrooniliste olekute kujundamiseks. Oma aatomiliselt täpsete struktuuride ja madalate tootmiskuludega pakuvad need paljutõotavat alternatiivi tavalistele ränipõhistele seadmetele. Nende omadustega manipuleerimise võimalus avab rakendusi sellistes valdkondades nagu kvantarvutus ja teabe salvestamine.

Selle valdkonna tulevaste uuringute eesmärk on suurendada grafeeniribade kvantsidusust ja säilitada kvantomadusi. Lõppeesmärk on ise kokkupandud orgaaniliste kvantbittide väljatöötamine, sillutades teed arenenud kvanttehnoloogiatele.

Koostöö mitme institutsiooni vahel, sealhulgas Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM ja CIQUS, rõhutab selle uurimistöö interdistsiplinaarset olemust. Eksperimentaalne töö toimus Zaragozas asuvas Laboratorio de Microscopías Avanzadas, tipptasemel rajatises, mis on seotud Aragoni nanoteaduste ja materjalide instituudiga.

See murranguline saavutus viib meid lähemale grafeeni nanostruktuuride täieliku potentsiaali vallandamisele ning revolutsiooniliselt erinevates teadus- ja tehnoloogiavaldkondades.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on grafeen?

V: Grafeen on üks süsinikuaatomite kiht, mis on paigutatud kuusnurksesse võre, mis on tuntud oma erakordsete omaduste poolest, nagu kõrge tugevus, elektrijuhtivus ja optiline läbipaistvus.

K: Mis tähtsus on grafeeni nanostruktuuride magnetilise käitumise kujutamisel?

V: Grafeeni nanostruktuuride magnetilise käitumise mõistmine sillutab teed kohandatud magnetiliste ja kvantomadustega elektrooniliste olekute kujundamiseks. See avab võimalused edasiminekuks kvantarvutuses, teabe salvestamises ja muudes tehnoloogilistes rakendustes.

K: Kuidas iseloomustasid teadlased grafeeniribade magnetilist olekut?

V: Teadlased sünteesisid grafeeniribasid otse magnetpinnale ja kasutasid magnetiliste omaduste tuvastamiseks ja visualiseerimiseks tehnikat, mida nimetatakse spin-polariseeritud skaneerivaks tunnelmikroskoopiaks (STM). Vaadeldes vooluvoolu erinevate magnetisatsioonidega, suutsid nad määrata magnetilise käitumise.

K: Millised on grafeeni nanostruktuuride tulevikuväljavaated?

V: Tulevaste uuringute eesmärk on suurendada grafeeniribade kvantsidusust ja säilitada kvantomadusi. Eesmärk on välja töötada ise kokkupandud orgaanilised kvantbitid, mis võiksid kvanttehnoloogiaid muuta.