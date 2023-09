Liiv võib voolata ülesmäge, Lehighi ülikooli insenerid avastavad

By

Lehighi ülikooli inseneriteadlased on teinud hämmastava avastuse – liiv võib voolata ülesmäge. Ajakirjas Nature Communications avaldatud töörühma leiud näitavad, et kui igale liivaterale rakendatakse pöördemomenti ja külgetõmbejõudu, võivad osakesed voolata ülesmäge, üles seintele ning trepist üles ja alla. Sellel väga ebatavalisel nähtusel on märkimisväärne mõju paljudele rakendustele, alates tervishoiust kuni materjalide transpordi ja põllumajanduseni.

Avastuse tegi James Gilchrist, Ruth H. ja Sam Madridi keemia- ja biomolekulaartehnoloogia professor Lehighis PC Rossini tehnikakõrgkoolis ja tema meeskond. Nad kasutasid võrrandeid, mis kirjeldavad granuleeritud materjalide voolu, et näidata, et osakesed voolavad ülesmäge nagu granuleeritud materjal.

Doktor Samuel Wilson-Whitford, paberi juhtiv autor, komistas selle avastuse otsa juhuslikult mikrokapseldamist uurides. Ta märkas, et kui ta pööras magnetit raudoksiidiga kaetud polümeeriosakeste viaali, mida nimetatakse mikrorullikuteks, all, hakkasid liivaterad ülesmäge liikuma.

Teadlased leidsid, et pöördemomendi rakendamine magnetitega mikrorullikutele pani iga osakese pöörlema, tekitades ajutisi dublete, mis kiiresti moodustusid ja lagunesid. See ühtekuuluvus tekitas negatiivse hõõrdeteguri tõttu negatiivse puhkenurga, võimaldades liivaosakestel ülesmäge voolata.

Magnetjõu suurendamine suurendas liivaosakeste ühtekuuluvust, andes neile suurema veojõu ja võimaluse kiiremini liikuda. Osakeste kollektiivne liikumine ja võime üksteise külge kleepuda võimaldasid neil teha intuitiivseid toiminguid, näiteks voolata üles seintest ja ronida trepist. Teadlased uurivad nüüd mikrorullide kasutamist takistustest ronimiseks, millel võib olla potentsiaalseid rakendusi mikrorobootikas ja tervishoius.

See murranguline avastus avab granuleeritud materjalide uurimise ja rakenduste uusi võimalusi. Lehighi ülikooli meeskond kavatseb jätkata mikrorullide uurimist ja nende kasutusvõimaluste uurimist erinevates valdkondades. Nad juba uurivad segamise, eraldamise ja objektide liikumise rakendusi. Lisaks uurivad nad mikrorullide kasutamist toitainete tarnimiseks läbi poorsete materjalide.

Ülesmäge voolava liiva tagajärjed on tohutud ja see avastus võib tööstuses ja tehnoloogias revolutsiooni teha. Uurimisrühm on põnevil oma katsete jätkamise üle ja loodab lähitulevikus avaldada sellel teemal mitu artiklit.

Allikas: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1