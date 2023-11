Uued teed: juuksefolliikulite 3D-printimine laboris kasvatatud nahale

Juuksefolliikulitel on meie naha tervise ja funktsiooni säilitamisel ülioluline roll. Need aitavad reguleerida kehatemperatuuri, toodavad higi ja sisaldavad tüvirakke, mis aitavad kaasa naha paranemisele. Olemasolevad laboris kasvatatud nahamudelid on aga olnud puudulikud, karvanääpsude kaasamine puudub. Tänu Rensselaeri polütehnilise instituudi (RPI) teadlaste poolt läbi viidud murrangulistele uuringutele võib see lõhe peagi ületada.

Dr Pankaj Karande, RPI keemia- ja bioinseneri dotsent, ja tema meeskond on 3D-printimise tehnoloogia abil edukalt sisestanud juuksefolliikulisid inimese laboris kasvatatud nahakoesse. See saavutus tähistab olulist verstaposti koetehnoloogia valdkonnas ja avab uued võimalused ravimitestimiseks ja naha siirdamiseks.

Traditsioonilised lähenemisviisid juuksefolliikulite rekonstrueerimiseks inimeselt saadud rakkude abil on seisnud silmitsi väljakutsetega. Varasemad uuringud on aga näidanud, et nendel rakkudel on kolmemõõtmelises keskkonnas kultiveerimisel potentsiaal tekitada uusi juuksefolliikulisid või juuksevõlli. Sellele uuringule tuginedes kasutasid dr Karande ja tema meeskond 3D-bioprintimise tehnikaid, et luua toimivaid juuksefolliikulisid sisaldavaid nahamudeleid.

Protsess hõlmas naha ja folliikulite rakkude kultiveerimist laboris ning nende muutmist 3D-printimiseks sobivaks biotindiks. Valkudest ja muudest materjalidest koosnev biotint kanti õhukesele nõelale, võimaldades printeril nahakihte asetada ja samaaegselt juukserakke kinnistada. Aja jooksul täitusid juukserakke ümbritsevad kanalid naharakkudega, jäljendades loomulike juuksefolliikulite struktuuri.

Kuigi 3D-prinditud karvanääpsudega nahakoe eluiga on praegu kaks kuni kolm nädalat, näitab see läbimurre märkimisväärseid edusamme juukseid kasvatavate nahatransplantaatide väljatöötamisel. Tuleviku fookuses on nahakoe pikendatud eluiga, mis võimaldaks täiustatud ravimite testimist ja võib viia edusammudeni regeneratiivses meditsiinis ja kosmeetilises testimises.

See uuring tutvustab 3D-printimise potentsiaali keerukate bioloogiliste struktuuride mõistmise edendamisel ja nende koostoimel paiksete toodetega. Lisades juuksefolliikulisid laboris kasvatatud nahamudelitesse, saavad teadlased väärtuslikke teadmisi, mis võivad tõhustada põletuste ja muude nahahaiguste tulevaste ravimeetodite väljatöötamist.

Võimalus 3D-printida juuksefolliikulisid laboris kasvatatud nahas on tunnistus multidistsiplinaarsest lähenemisest, mida RPI teadlased inseneri- ja bioteaduste ristumiskohas kasutavad. Nendel edusammudel on kaugeleulatuvad tagajärjed inimeste tervisele ja bioloogiliselt esinduslike nahamudelite väljatöötamisele.

FAQ

1. Millised on karvanääpsude funktsioonid nahas?

Juuksefolliikulid reguleerivad kehatemperatuuri, toodavad higi ja sisaldavad naha paranemist soodustavaid tüvirakke.

2. Kuidas lisasid teadlased juuksefolliikulisid laboris kasvatatud nahakoesse?

RPI meeskond kasvatas laboris naha- ja folliikulirakke ning muutis need prinditavaks biotindiks. Seda biotinti kanti õhukesele nõelale, võimaldades täpset sadestumist ja karvarakke sisaldavate nahakihtide loomist.

3. Millised on juuksefolliikulite 3D-printimise võimalikud rakendused nahamudelites?

See läbimurre võib viia edusammudeni ravimite testimises, regeneratiivses meditsiinis ja kosmeetilises testimises. Luues keerukamaid ja bioloogiliselt asjakohasemaid nahamudeleid, saavad teadlased paremini mõista, kuidas nahk paiksete toodetega suhtleb, ja töötada välja täiustatud ravimeetodeid erinevate nahahaiguste jaoks.