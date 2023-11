Teadlased avastavad uue bakteriotsiini, millel on potentsiaal võidelda antibiootikumiresistentsete bakteritega

Antibiootikumiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonid on muutumas suureks ülemaailmseks probleemiks. Selle kasvava probleemi lahendamiseks on Tromsø teadlased teinud murrangulise avastuse – uue bakteriotsiini, mida leidub tavalises nahabakteris. See bakteriotsiin näitab lubadust antibiootikumiresistentsete bakterite kasvu pärssimisel, mis sageli põhjustavad raskesti ravitavaid haigusi.

Antibiootikumiresistentsuse suurenemine on pakiline probleem, kuna see muudab paljud olemasolevad antibiootikumid ebatõhusaks. Ilma tõhusa ravita võivad tavalised haigused muutuda eluohtlikuks. Šokeerival kombel kaotab igal aastal antibiootikumiresistentsuse tõttu elu üle miljoni inimese.

Selle väljakutsega võitlemiseks on UiT Norra Arktika ülikooli laste ja noorte tervise uurimisrühm uurinud aineid, mida toodavad bakterid, mis võivad pärssida konkureerivate bakterite kasvu. Neid aineid tuntakse bakteriotsiinidena. Oma ulatusliku tööga on teadlased tuvastanud uue bakteriotsiini tavalises nahabakteris. Sellel äsja avastatud bakteriotsiinil, mida nimetatakse Tromsø saamikeelse nime järgi Romsaciniks, on potentsiaali võidelda antibiootikumiresistentsete bakteritega, mis ei allu tavapärasele ravile.

Kuigi Romsatsiini avastamine on põnev, hoiatab teadlane Runa Wolden, et selle elujõuliseks ravimiks arendamiseks on veel pikk tee minna. Uute antibiootikumide väljatöötamine paljutõotavatest ainetest nagu romsatsiin on pikk ja kulukas protsess, mis võib kesta 10 kuni 20 aastat. Enne uue antibiootikumi ravimina kasutamist on vajalik põhjalik ohutuse ja efektiivsuse testimine. Uurimisrühm peab navigeerima ka bürokraatlikes protsessides ja turundusstrateegiates.

Bakteriotsiini Romsatsiini toodab bakter nimega Staphylococcus haemolyticus. Siiski on oluline märkida, et bakteriotsiini ei tooda kõik S. haemolyticus'e tüved; pigem on see ainult ühes 174-st teadlastele kättesaadavast isolaadist. See ootamatu leid lisab seda avastust ümbritsevat põnevust ja intrigeerimist.

Kuigi on veel palju õppida, kuidas Romsacin inimestel toimib, loodavad teadlased selle potentsiaali uue relvana antibiootikumiresistentsete bakterite vastu. Selle bakteriotsiini avastamine näitab käimasolevate uuringute tähtsust antibiootikumide väljatöötamise valdkonnas. Edasiste uuringute ja arendustegevusega võib Romsacin pakkuda väga vajalikku lahendust antibiootikumiresistentsuse ülemaailmse ohu vastu võitlemiseks.

FAQ

Mis on antibiootikumiresistentsus?

Antibiootikumiresistentsus tekib siis, kui bakterid arenevad ja arendavad mehhanisme, et antibiootikumide toimele vastu seista. See tähendab, et antibiootikumid, mis kunagi olid tõhusad bakterite tapmisel või kasvu pärssimisel, muutuvad ebaefektiivseks, mistõttu on infektsioonide ravi raske.

Miks on Romsatsiini avastamine oluline?

Romsatsiin on äsja avastatud bakteriotsiin, mida leidub tavalises nahabakteris. See on näidanud lubadust antibiootikumiresistentsete bakterite kasvu pärssimisel, mis sageli põhjustavad raskesti ravitavaid haigusi. See avastus pakub potentsiaali uue ravimi väljatöötamiseks, et võidelda infektsioonidega, millel pole praegu tõhusat ravi.

Mis on bakteriotsiin?

Bakteriotsiinid on bakterite toodetud ained, mis võivad pärssida konkureerivate bakterite kasvu. Neid peetakse bakteriaalsete infektsioonide vastases võitluses potentsiaalseks alternatiiviks antibiootikumidele.

Mis on Romsacini järgmine samm?

Enne Romsacini ravimina kasutamist tuleb läbi viia ulatuslikud testid, et tagada selle ohutus ja efektiivsus inimestel. Lisaks võib arendusprotsess hõlmata bürokraatlike protseduuride ja turundusstrateegiate navigeerimist. Võib kuluda palju aastaid, enne kui Romsacinist saab elujõuline ravivõimalus. See avastus on aga paljutõotav samm edasi uute antibiootikumide otsimisel antibiootikumiresistentsete bakterite vastu võitlemiseks.