Teadlased töötavad välja uuenduslikke molekule ravimresistentsete bakterite vastu võitlemiseks

Maynoothi ​​ülikooli teadlased on saavutanud märkimisväärse läbimurde võitluses ravimiresistentsete bakteritega. Antimikroobne resistentsus (AMR) on kasvav probleem, kuna bakterid, viirused, seened ja parasiidid arenevad ja muutuvad traditsiooniliste ravimite suhtes resistentseks. See kujutab endast suurt ohtu rahvatervisele, muutes nakkusi raskemini ravitavaks ning suurendades raskete haiguste ja surma riski. Vastuseks sellele tungivale teaduslikule vajadusele lõi rahvusvaheliste teadlaste meeskond edukalt uue molekuli, millel on potentsiaali tõhusalt võidelda ravimiresistentsete bakteritega.

Selle läbimurde saavutamiseks kasutasid teadlased supramolekulaarse keemia põhimõtteid, mis on spetsialiseerunud teadusuuringute valdkond, mis uurib molekulide vahelisi koostoimeid. Neid põhimõtteid rakendades avastas meeskond molekulid, mis tapavad tõhusalt baktereid, avaldades samal ajal väga madalat toksilisust tervetele inimrakkudele. See uuenduslik lähenemine võiks sillutada teed uutele ravistrateegiatele, et lahendada ravimresistentsete infektsioonide probleem.

Ajakirjas Chem avaldatud uurimus langeb kokku Maailma Terviseorganisatsiooni juhitud ülemaailmse kampaaniaga World AMR Awareness Week. Kampaania eesmärk on tõsta teadlikkust ja mõistmist antimikroobikumiresistentsusest, et vähendada ravimiresistentsete infektsioonide teket ja levikut. AMR-i mõju on märkimisväärne: 1.2. aastal suri antibiootikumiresistentsete bakteriaalsete infektsioonide tõttu üle 2019 miljoni inimese. See uuring annab lootust uute antimikroobsete ainete väljatöötamiseks, mis suudavad võidelda ravimiresistentsete bakteritega, säästes igal aastal miljoneid elusid.

Juhtteadur Luke Brennan Maynoothi ​​ülikoolist rõhutas selle avastuse tähtsust, et edendada meie arusaamist erinevatest haigustest vähist tsüstilise fibroosini. Meeskonna töö põhineb sünteetiliste ioonitransporterite kasutamisel, mis võimaldavad soolal bakterirakkudesse siseneda. See soola sissevool häirib rakkude sees olevate ioonide õrna tasakaalu, põhjustades biokeemilisi sündmusi, mis lõpuks põhjustavad bakteriraku surma. Isegi praegu saadaolevate antibiootikumide (nt MRSA) suhtes resistentsed bakteritüved on selle ebatavalise ravimeetodi suhtes haavatavad.

See läbimurre loob aluse anioonitransporterite kui paljulubava alternatiivi väljatöötamisele traditsioonilistele antibiootikumidele. Kuna antimikroobse resistentsuse probleem kasvab jätkuvalt, pole vajadus uute ravistrateegiate järele kunagi olnud nii pakilisem. Keemikute ja bioloogide vaheline koostöö uute antimikroobsete ainete väljatöötamisel toob esile interdistsiplinaarsete lähenemisviiside potentsiaali ülemaailmsete terviseprobleemide lahendamiseks.

Korduma kippuvad küsimused:

Mis on antimikroobne resistentsus?

Antimikroobne resistentsus (AMR) tekib siis, kui mikroorganismid, nagu bakterid, viirused, seened ja parasiidid, arenevad ja muutuvad resistentseks infektsioonide raviks kasutatavate ravimite suhtes. See muudab nakkuste ravimise raskemaks, suurendades raskete haiguste ja surma riski.

Miks on ravimiresistentsete bakterite uurimine oluline?

Ravimiresistentsete bakterite uurimine on hädavajalik, kuna tavapärased antibiootikumid muutuvad nende infektsioonide vastu vähem tõhusaks. Kui seda ei kontrollita, võib ravimiresistentsete bakterite levik viia ülemaailmse tervisekriisini, kuna nakkusi on üha raskem ravida.

Mis on supramolekulaarne keemia?

Supramolekulaarne keemia on uurimisvaldkond, mis keskendub molekulide vastastikmõjudele. See uurib, kuidas molekulid saavad kokku panna ja omavahel suhelda, et moodustada suuremaid struktuure või funktsionaalseid süsteeme. Selle uurimistöö kontekstis kasutati supramolekulaarset keemiat, et avastada molekule, mis tapavad tõhusalt baktereid, minimeerides samal ajal toksilisust tervetele inimrakkudele.

Kuidas uus molekul töötab?

Teadlaste välja töötatud uus molekul rikub bakterirakkude sees olevat ioonide õrna tasakaalu, lastes soola rakkudesse siseneda. See häire põhjustab mitmeid biokeemilisi sündmusi, mis lõpuks põhjustavad bakterirakkude surma. Isegi ravimiresistentsed bakteritüved, nagu MRSA, on selle uudse ravimeetodi suhtes haavatavad.

Mis on selle uuringu tähtsus?

See uuring on oluline, kuna see pakub potentsiaalset lahendust kasvavale ravimiresistentsete bakterite probleemile. Töötades välja uuendusliku molekuli, mis suudab tõhusalt tappa baktereid, minimeerides samal ajal toksilisust tervetele inimrakkudele, on teadlased sillutanud teed uute antimikroobsete ainete väljatöötamiseks. Need ained võivad aidata võidelda ravimiresistentsete infektsioonidega ja päästa miljoneid elusid kogu maailmas.