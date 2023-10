Kaks jäist hiiglaslikku planeeti põrkuvad pimestavas valguses kokku

By

Põnevas astronoomilises sündmuses põrkasid valguse leegis kokku kaks jäist hiiglaslikku eksoplaneeti, mis kiirgasid tolmusambaid, mida amatöörastronoom sotsiaalmeedias jälgis. Need planeedid asuvad Maast umbes 1,800 valgusaasta kaugusel ja kukkusid ümber päikesetaolise tähe. Kokkupõrke ere järelhelk liikus tähe ette, mistõttu see aja jooksul tuhmus. Tähe nimeks on saanud ASASSN-21qj teleskoopide võrgu järgi, mis tuvastas algselt tähe nähtava valguse tuhmumise.

Amatöörastronoom märkas tähe helendamist 1,000 päeva jooksul, mis ajendas rahvusvaheliste astronoomide meeskonda nähtust täiendavalt uurima. Tähe valguskõver näitas, et selle heledus kahekordistus infrapuna lainepikkustel kolm aastat enne seda, kui see hakkas nähtavas valguses tuhmuma. Hollandi Leideni observatooriumi uurimuse kaasautor dr Matthew Kenworthy kirjeldas sellise kokkupõrke võimalikke tagajärgi, väites, et jäänuk meenutab tähte, ehkki nõrgem ja oma mõõtmetelt seitse korda suurem kui peamine täht. täht süsteemis.

Kahe aasta jooksul jälgis professionaalsete ja amatöörastronoomide võrgustik tähelepanelikult tähte selle heledusmuutuste suhtes. Bristoli ülikooli kaasautor dr Simon Lock selgitas, et nende arvutused ja arvutimudelid näitavad, et vaadeldud hõõguva materjali temperatuur, suurus ja kestus on kooskõlas kahe jäähiiglasliku eksoplaneedi kokkupõrkega.

Eeldatavasti levib kokkupõrke tagajärjel tekkinud tolmupilv mööda tekkinud jäägi orbiiti. Sellest jäägist saab lõpuks uus planeet ja seda ümbritsev materjal tõenäoliselt kondenseerub ja moodustab kuude kogumiku, mis hakkab selle ümber tiirlema. Tolmupilve valgust saab tuvastada nii maapealsete teleskoopide kui ka NASA James Webbi kosmoseteleskoobi abil. Astronoomid jälgivad tähelepanelikult selle põneva sündmuse arengut.

Allikad:

– Bristoli ülikool

– Leideni observatoorium

– Loodusajakiri