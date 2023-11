Kvant läbimurre: lilla pronks avab kvantseadmete jaoks uued võimalused

Kvantideadlased on teinud murrangulise avastuse, mis võib muuta kvanttehnoloogia pöörde. Bristoli ülikooli teadlaste meeskond on tuvastanud lillas pronksis haruldase nähtuse, mis võib olla võtmeks kvantseadmetes "täiusliku lüliti" loomisel. See lüliti oleks võimeline kiiresti üle minema isolaatori ja ülijuhti oleku vahel.

Lilla pronks on ainulaadne ühemõõtmeline metall, mis koosneb üksikutest juhtivatest aatomite ahelatest. Uurijad leidsid, et sellel materjalil on kaks vastandlikku elektroonilist olekut, mis pakuvad mitmekülgsuse taset, mida tuntakse kui "tekkivat sümmeetriat". See tähendab, et isegi kõige väiksemad muutused materjalis, nagu soojus- või valgusstiimul, võivad käivitada kohese ülemineku nulljuhtivusega isoleerivast olekust piiramatu juhtivusega ülijuhiks ja vastupidi.

Juhtautor Nigel Hussey, Bristoli ülikooli füüsikaprofessor, väljendas selle avastuse üle põnevust, öeldes: "See on tõeliselt põnev avastus, mis võib pakkuda ideaalset lülitit homsete kvantseadmete jaoks."

Meeskonna teekond sai alguse 13 aastat tagasi, kui kaks doktoranti Xiaofeng Xu ja Nick Wakeham mõõtsid esmakordselt lilla pronksi magnetresistentsust. Andmed seisid uinunud ja avaldamata kuni juhusliku kohtumiseni 2017. aastal. Professor Hussey osales füüsik dr Piotr Chudzinski seminaril lillast pronksist ja jagas temaga oma andmeid. Koos pakkusid nad välja eksperimendi, mis kinnitas Chudzinski teooriat.

Mis muudab selle avastuse veelgi tähelepanuväärsemaks, on "tekkiva sümmeetria" olemasolu materjali üleminekuna isoleeriva ja ülijuhtiva oleku vahel. Sümmeetria purunemine, mida tavaliselt elektronsüsteemides jahutamisel täheldatakse, on hästi tuntud nähtus. Kuid sümmeetria tekkimine metallis temperatuuri langetamisel, nagu lilla pronksi puhul, on äärmiselt haruldane ja enneolematu.

Dr Chudzinski võrdles seda nähtust võlutrikiga, kus tuhm, moonutatud kuju muutub täiesti sümmeetriliseks sfääriks. Ta kirjeldas lillat pronksi kui figuuri ja loodust ennast kui mustkunstnikku.

See läbimurre avab kvanttehnoloogiale uusi võimalusi. Lilla pronksi ainulaadsete omaduste ärakasutamisel võib olla võimalik luua kvantahelates lüliteid, mis võivad väikseima stiimuli korral läbida olulisi muutusi takistuses.

Lillapronksi ja esilekerkiva sümmeetria nähtuse jätkuvate uuringute tõttu on tulevikus tohutu potentsiaal tõhusate ja suure jõudlusega kvantseadmete väljatöötamiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on lilla pronks?

Lilla pronks on ühemõõtmeline metall, mis koosneb üksikutest juhtivatest aatomite ahelatest.

2. Mis tähtsus on Bristoli ülikoolis läbi viidud uuringul?

Uuringus tuvastati lillas pronksis haruldane nähtus, mida nimetatakse "tekkivaks sümmeetriaks", mis võib viia kvantseadmetes "täiusliku lüliti" loomiseni.

3. Kuidas "täiuslik lüliti" töötab?

Lüliti võib materjali väikeste muutuste, näiteks soojuse või valguse stiimuli tõttu kiiresti üle minna isolaatori (nulljuhtivusega) ülijuhiks (piiramatu juhtivusega) olemise vahel.

4. Kes avastuse tegi?

Uurimist juhtis Bristoli ülikool, mille juhtiv autor Nigel Hussey, füüsikaprofessor.

5. Millised on selle läbimurde võimalikud rakendused?

See läbimurre võib avaldada märkimisväärset mõju kvanttehnoloogiale, võimaldades välja töötada väga tõhusad lülitid kvantahelates.

