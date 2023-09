Uus uuring paljastab, et ülimassiivsed mustad augud söövad toitu oodatust kiiremini

Hiljutine Northwesterni ülikooli uuring seadis kahtluse alla varasemad oletused ülimassiivsete mustade aukude toitumisharjumuste kohta. Kui varem arvati, et mustad augud tarbivad oma toitu aeglaselt, siis uued simulatsioonid näitavad, et tegelikult neelavad nad seda palju kiiremini.

Uuring, mis avaldatakse peagi ajakirjas The Astrophysical Journal, kasutas keerlevate mustade aukude käitumise uurimiseks kõrge eraldusvõimega 3D-simulatsioone. Teadlased leidsid, et need mustad augud väänavad ümbritsevat aegruumi, põhjustades akretsioonikettas oleva gaasi rebenemise. Selle tulemusena moodustuvad sisemised ja välimised alamkettad, kusjuures must auk võtab esmalt sisemise rõnga ja seejärel täidetakse uuesti välise alamketta prahiga.

Vastupidiselt varasematele teooriatele, mis väitsid, et see protsess võtab sadu aastaid, näitasid simulatsioonid, et see toimub tegelikult mõne kuu jooksul. Sellel leidmisel on oluline mõju kvasarite käitumise mõistmisele, mis on ühed eredamad objektid öötaevas. On teada, et kvasarid äkitselt süttivad ja kaovad ilma selgituseta ning uus uuring annab selle drastilise käitumise võimaliku seletuse.

Juhtteadur Nick Kaaz Northwesterni ülikoolist selgitas, et klassikaline akretsiooniketta teooria ei saa arvesse võtta kvasarites täheldatud kiireid muutusi. Kuid selles uuringus läbi viidud simulatsioonid viitavad sellele, et ketta sisemiste piirkondade hävitamine ja täiendamine võib neid variatsioone selgitada.

Uuringu peamine arusaam on see, et varasemad eeldused akretsiooniketta joondamise kohta musta augu pöörlemisega olid ekslikud. Simulatsioonid näitasid, et musta auku ümbritsev piirkond on palju turbulentsem, kui seni arvati. Simulatsioonides võeti arvesse mustade aukude gaasidünaamikat, magnetvälju ja üldist relatiivsust, mis andis nende käitumise täpsema mudeli.

Rebenemis- ja söötmisprotsess toimub piirkonnas, kus musta augu aegruumi keerdumine konkureerib hõõrdumise ja rõhuga ketta sees. Selle tulemuseks on sisemise ja välimise ketta kokkupõrge, mille tagajärjel neelab must auk sisemise ketta. Seejärel tõmbab musta augu gravitatsioon välispiirkonnast gaasi, et sisemine piirkond uuesti täita, viies tsükli lõpule.

See uuring ei heida valgust mitte ainult ülimassiivsete mustade aukude toitumisharjumustele, vaid annab ka ülevaate kvasarite käitumisest. Edasiste uuringute abil võivad teadlased paremini mõista mehhanisme, mis põhjustavad nendes kosmilistes nähtustes täheldatud dramaatilisi muutusi.

Allikad:

– Astrophysical Journal (avaldamisel)

– Loodeülikool